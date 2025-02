Turismo no Amapá deve crescer com o carnaval 2025, impulsionado pelo setor de serviços

A expectativa é de aquecimento na economia local, seguindo projeção nacional da CNC

O Carnaval de 2025 promete movimentar a economia do Amapá, impulsionado pelo setor de turismo e serviços. Seguindo a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que estima um faturamento de R$ 12,03 bilhões no Brasil durante o período festivo, a Fecomércio Amapá, por meio de seu Instituto, prevê que o estado também deve sentir os reflexos positivos deste crescimento.

De acordo com a CNC, o carnaval é um dos períodos mais importantes para o turismo brasileiro, e neste ano a projeção é de um crescimento real de 2,1% em relação a 2024. O aumento da circulação de turistas, aliado ao fortalecimento do setor de alimentação, transporte e hospedagem, deve aquecer a economia local.

Setores que mais devem faturar

Historicamente, o Carnaval impulsiona segmentos como alimentação, hospedagem e transporte. No Amapá, bares e restaurantes são os principais beneficiados, seguidos pelos setores de transporte e hotelaria. Em nível nacional, a CNC projeta que bares e restaurantes devem liderar as receitas do carnaval, com previsão de R$ 5,4 bilhões, enquanto o transporte de passageiros pode movimentar R$ 3,31 bilhões e a hospedagem, R$ 1,28 bilhão.

A concentração de receitas nesses segmentos evidencia o impacto direto do carnaval na economia local, promovendo um efeito positivo sobre a geração de empregos e o fortalecimento das atividades ligadas ao turismo e ao lazer.

Empregos temporários e impacto no mercado de trabalho

Outro fator positivo para o estado é a geração de empregos temporários. Nacionalmente, a expectativa é que o carnaval de 2025 crie 32,6 mil vagas, sendo que bares e restaurantes responderão pela maior parte das contratações. No Amapá, o impacto segue essa tendência, com incremento na contratação de trabalhadores para atender ao aumento da demanda nos estabelecimentos e serviços turísticos.

“Os setores de alimentação e hospedagem se destacam nas festividades de carnaval, principalmente na geração de mão de obra temporária. Por exemplo, segundo a PNAD (IBGE), no primeiro trimestre de 2022, as atividades de alojamento e alimentação tinham 18 mil pessoas ocupadas no Amapá, já no primeiro trimestre de 2023, 23 mil pessoas e em 2024, 22 mil pessoas. Esses dados reforçam a importância da data para a economia local” explicou Beatriz Cardoso.

Apesar da taxa de efetivação após o evento ser baixa – cerca de 7% –, segundo a CNC, o período festivo representa uma oportunidade para muitos trabalhadores temporários ingressarem no mercado.

Turismo

O Amapá registrou um crescimento de 23,2% na chegada de turistas internacionais em 2024, totalizando mais de 38,9 mil visitantes. O aumento reflete os esforços do Ministério do Turismo e da Embratur na promoção dos destinos nacionais no exterior. Entre os principais atrativos do estado estão a Fortaleza de São José de Macapá e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.

No Brasil, 6.657 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul como principais portas de entrada. Argentina, EUA e Chile lideram como principais emissores de turistas. Para contribuir para o setor, o governo investe em promoção internacional e ações como a “Marca Brasil” e a iniciativa “Visit South America”. Em 2025, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional prevê R$ 63,6 milhões em investimentos para novas rotas aéreas, além da realização da COP30 e da reunião do BRICS.

Em 2024, o Amapá intensificou suas relações com a Guiana Francesa, trazendo o turismo transfronteiriço. Um reflexo disso foram a entrada de mais de 7 mil veículos vindos da comunidade francesa para o Amapá por meio da Ponte Binacional, segundo dados divulgados pelo Governo do Estado. Além disso, a emissão de vistos para entrada na Guiana Francesa foi facilitada para os residentes do Amapá, o que também contribuiu para esse número.

A importância do carnaval para o Amapá

Além de sua relevância econômica, o carnaval no Amapá é um evento de grande valor cultural, atraindo turistas e movimentando diversas cadeias produtivas. Com festas tradicionais, blocos e eventos, o estado se consolida cada vez mais como um destino atrativo dentro do cenário nacional de turismo.

A CNC reforça que, para manter o crescimento do setor, é essencial investir em infraestrutura e na promoção do turismo local, garantindo que os visitantes encontrem um ambiente preparado para recebê-los. A Fecomércio Amapá segue alinhada com essas diretrizes e reforça a importância do carnaval como um dos pilares da economia do estado.

