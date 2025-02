‘Há dois anos resolvi dar continuidade à paixão dos meus pais’, diz cantora de rap e passista de escola de samba do Amapá

Yanael da Silva, de 23 anos, integra a Império da Zona Norte, campeã do Grupo de Acesso em 2024, que vai desfilar no Grupo Especial, dia 28

de fevereiro.

Campeã do Grupo de Acesso no Carnaval de 2024, a Império da Zona Norte está entre as três escolas do Grupo Especial, que vão desfilar no dia 28 de fevereiro, no Sambódromo de Macapá, no Carnaval do Meio do Mundo 2025, organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) com investimentos do Governo do Estado e do senador Davi Alcolumbre.

Defendendo o enredo: “Isaac e sua Alegria: um conto de amor na passarela da folia”, Yanael da Silva, conhecida como Yanna MC, será um das passistas da agremiação da Zona Norte de Macapá. A cantora iniciou carreira como rapper em 2016. Até 2023, não participava do carnaval, embora desde criança tenha tido contato com o samba dentro de casa através do pai, Elton, que fazia parte da bateria e a mãe, Ana, que já foi rainha de escola de samba. Mas, ano passado, depois de receber um convite, se rendeu à magia do festejo e vestiu “azul e amarelo” para viver momentos inesquecíveis.

“Há dois anos resolvi dar continuidade à paixão dos meus pais e ampliei minha atuação como artista. O carnaval é um símbolo da cultura e do empoderamento dos povos da periferia, e a sensação de passar na avenida é maravilhosa. É gratificante participar desses movimentos e enaltecer a representatividade da mulher negra”, pontuou Yanna.

Desde dezembro de 2024, a rapper começou os ensaios para ter resistência física e mobilidade durante as mais de uma hora de apresentação no desfile. Atualmente ela e outras 10 passistas treinam três vezes na semana. Além de frequentar academia, Yanna cuida da alimentação, ingerindo comidas que dão energia e saciedade, como cereais, frutas, legumes e carnes magras, uma preparação determinada para fazer bonito na passarela do samba.

“Sempre me mantenho hidratada e não fico muito tempo sem comer algo. Ano passado a ala de passistas foi reconhecida como a melhor do Carnaval do Amapá, então estou me esforçando para mostrar o samba no pé e manter o título. Tenho orgulho de ser moradora da Zona Norte e contribuir para o espetáculo que será apreciado por milhares de pessoas”, finalizou a rapper.

Carnaval 2025

O Governo do Amapá repassou R$ 7,5 milhões para fomentar o Desfile das Escolas de Samba no Carnaval 2025, reforçando o compromisso com a valorização da cultura popular e o fortalecimento das tradições carnavalescas. O investimento, fruto de emenda articulada pelo senador Davi Alcolumbre, foi destinado à Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), que distribuiu o recurso para as 10 agremiações, divididas nos Grupos Especial e de Acesso.

Confira a ordem e horário dos desfiles:

Sexta-feira, 28 de fevereiro

Embaixada de Samba – 21h

Solidariedade – 22h35

Império da Zona Norte – 0h10

Piratas Estilizados – 1h45

Império do Povo – 3h20

Sábado, 1º de março

Emissários da Cegonha – 21h

Unidos do Buritizal – 22h35

Boêmios do Laguinho – 0h10

Maracatu da Favela – 1h45

Piratas da Batucada – 3h20

