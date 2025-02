ALMA e Festival Se Rasgum 20 anos tem datas confirmadas para 2025

Vigésima edição do Se Rasgum contará com line-up especial e com a primeira edição da ALMA (Amazônia Legal Música & Arte), 1ª Conferência Internacional de Música da Amazônia Legal, de 3 a 6 de setembro, em Belém.

O Se Rasgum, festival independente mais longevo em atuação da região norte, ajudou a colocar a música paraense e amazônica no mapa da música brasileira em duas décadas de atuação. Trouxe para os holofotes o encontro de gerações de artistas, discussões que movimentam o cenário musical brasileiro e, principalmente, vem fortalecendo a sua plataforma de sustentabilidade ao longo dos anos. Em sua mais recente edição, em 2024, o Se Rasgum foi o primeiro evento da Amazônia Legal a receber o certificado de Lixo Zero.

A edição comemorativa de 20 anos tem suas datas confirmadas entre os dias 3 a 6 de setembro, período que também envolve a primeira edição da ALMA – Amazônia Legal Música & Arte, conferência internacional de música com pilares na sustentabilidade e economia criativa amazônica. O projeto vai ocupar vários espaços da cidade com programação de showcases gratuitos de artistas amazônidas, além de envolver convidados nacionais e internacionais em painéis, palestras, pitching de artistas e projetos e com uma programação de formação para novos artistas e jovens da periferia em parceria com as Usinas da Paz. O espaço de gastronomia não poderia ficar de fora, junto a uma feira criativa com empreendimentos sustentáveis e amazônicos, mostra de documentários musicais e muito mais atividades, totalmente gratuitas.

A conferência ALMA – Amazônia Legal Música & Arte chega em um momento essencial para somar nas pautas e discussões pré-COP3O, que acontece em Belém esse ano. “A criação da ALMA como conferência internacional é mais um passo para mostrar que temos totais condições de desenvolver nosso mercado sediando eventos de cunho internacional para exportação e conexão da música e dos mercados criativos na região. Belém já tem sido muito procurada desde o anúncio da COP, inclusive com festivais e vários eventos de fora confirmados na cidade. Mas o que isso deixa de legado? Precisamos fortalecer quem faz cultura aqui durante os 365 dias do ano, não só em situações pontuais”, defende Renée Chalu, diretora executiva do Se Rasgum e idealizadora da ALMA.

Com programação ainda a ser divulgada, a conferência ALMA vai reunir os players da música, da economia criativa, sustentabilidade e demais setores que se relacionam com as várias faces da indústria da cultura. Para a diretora do evento, um dos principais eixos de atuação e de convergência no evento serão as discussões de pautas essenciais para o mercado. “Precisamos colocar a cultura amazônica no centro das ações para pensar o presente e o futuro dos impactos das mudanças climáticas nas mais diversas áreas da sociedade, sendo uma ferramenta importante na busca de soluções sustentáveis em prol de justiça climática e social. Nesse contexto, é preciso entender como a música conectada aos mais diversos segmentos artísticos podem ser importantes aliados e agentes de transformação e mobilização social na região Amazônica”, conclui Renée.

SIM São Paulo

No dia 20 de fevereiro, às 10h30 a convenção ALMA faz seu primeiro painel dentro da programação da SIM São Paulo, uma das maiores convenções nacionais voltada para o mundo da música. Com o tema “ALMA – Amazônia Legal Música & Arte – Todos os caminhos apontam para o Norte”, a conversa contará com a participação de Karla Martins (AC), produtora e ativista da cultura e do Fora do Eixo (Festival Varadouro, Casa Ninja Amazônia e Festival Pachamama), da artista visual, pesquisadora e ativista anti-racista Tupinambá Moara Tupinambá (PA), da curadora e produtora cultural da plataforma Labverde Lilian Fraiji (AM), além de Renée Chalu (Se Rasgum), com mediação de Adelaide Oliveira (PA), jornalista, coordenadora do Projeto Circular, Podcast Armarinho e Sócia da Ygarapé.

Uma conversa para entender os diferentes ecossistemas existentes na região , a potência dos seus mercados criativos, os desafios de integração e circulação cultural, protagonismo amazônico e oportunidades, além de conexões com o mercado internacional.

E para iniciar as comemorações de 20 anos, o Se Rasgum preparou uma noite especial para a SIM São Paulo que acontece no dia 20 de fevereiro, a partir das 21h, no Mundo Pensante, com ingressos a partir de R$15 e que já estão à venda online. Protagonizada apenas por artistas paraenses, a festa traz um recorte contemporâneo da música amazônica com as apresentações de RAWI, O Cinza, Reiner, Baile do Mestre Cupijó, além da DJ Carol Tucuju.

serviço:

ALMA e Festival Se Rasgum 20 Anos

3 a 6 de setembro

Programação a ser divulgada

ALMA na SIM São Paulo

Dia 20/02, às 10h30

“ALMA – Amazônia Legal Música & Arte – Todos os caminhos apontam para o Norte”

Painelistas:

Karla Martins (AC) – Produtora e Ativista da Cultura e do Fora do Eixo – Festival Varadouro, Casa Ninja Amazônia e Festival Pachamama.

Moara Tupinambá (PA) – Artista Visual, Pesquisadora e Ativista anti- racista Tupinambá

Renée Chalu (PA) – Se Rasgum Produções – Festival Se Rasgum, Festival Sonido e ALMA.

Lilian Fraiji (AM) – Curadora e Produtora Cultural à frente da Plataforma Labverde.

Adelaide Oliveira (PA) – Mediadora: Jornalista, Coordenadora do Projeto Circular, Podcast Armarinho e Sócia da Ygarapé.

Noite Se Rasgum

Dia 20 de fevereiro, a partir das 21 horas

Mundo Pensante – r. Treze de Maio, 839 – Bela Vista

21h – Abertura da casa

22h – Rawi

23h – O Cinza

0h – Reiner

1h – Baile do Mestre Cupijó

2h – DJ Carol Tucuju

Ingressos:

R$15 – Lote Promo (Entrada Válida Até As 22h, Após Esse Horário Será Cobrado A Diferença Do Valor Da Portaria Vigente.)

R$ 20 Antecipado (Com Entrada Válida A Noite Toda)

R$ 25 Na Porta Até 23h

R$ 35 Na Porta Após 00h

https://shotgun.live/pt-br/events/noite-se-rasgum-mundo-pensante-sim-sp

Foto de capa: Mariana Almeida

