Festival Woodstock promete 10 horas de rock no Carnaval de Santana

O bloco de rock já é uma agenda tradicional de Santana e acontece este ano no domingo de Carnaval com entrada gratuita

Em mais uma edição especial, o Bloco Woodstock fecha sua programação com um festival de 10 horas de shows de rock garantidos em Santana, no domingo de Carnaval (2/3). A festa acontece na Praça do Vilelão, no centro da cidade e a entrada é gratuita.

O Festival Woodstock é realizado pelo Coletivo K7, que apoia e incentiva a cena cultural alternativa há mais de 10 anos ao lado de outros coletivos. A proposta do carnaval para os amantes do rock and roll é uma agenda tradicional para os santanenses há 4 anos e o evento deste ano espera reunir, como de costume, foliões rockeiros de outros municípios.

Line-up

Os shows iniciam às 14h do domingo de Carnaval e o line-up conta com 9 bandas consagradas no universo amapaense. São elas: Cães de Aluguel, Marcel e The Big Band, Quitéria, L81, Repúdio, Aminésia, Outrage, Super Time e Don Juans.

“É importante destacar que a cena alternativa de Santana segue forte e inclusiva. Estamos esperando nossos foliões rockeiros com suas cadeiras e suas bebidas à vontade, garantimos o melhor do rock e o clima de Woodstock que todos já conhecem e esperam”, destacou Zeca Tavares, da coordenação do evento.

Com entrada gratuita, além dos shows, o espaço estará aberto aos empreendedores locais como incentivo da economia criativa do município.

Serviços

Festival Woodstock no Carnaval

Data: 02/03 (domingo)

Horário: A partir das 14h

Local: Circuito Vilelão

Endereço: Avenida Ubaldo Figueira – Em frente à Câmara de Vereadores

Entrada gratuita

Mais informações: Zeca Tavares – (96) 99907-4431

