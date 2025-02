Ministério do Turismo coleta informações para mapear o Afroturismo no Brasil

Afroempreendedores de todo o país têm até o próximo dia 6 de março para informar sobre rotas, destinos, produtos, experiências e eventos ofertados nesse segmento



A oferta turística de Afroturismo no Brasil será mapeada pelo Ministério do Turismo (MTur). Em uma iniciativa com a parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), o mapa vai incluir rotas, destinos, produtos, experiências e eventos ofertados ou protagonizados por afroempreendedores de todo o país. O mapeamento será feito por meio de um formulário online que poderá ser preenchido até o próximo dia 6 de março para colher informações de profissionais que atuam no afroturismo em todas as regiões do Brasil, seja no cenário rural ou urbano.



As informações coletadas serão essenciais para a construção de um diagnóstico preciso, que servirá de base para futuras políticas públicas e ações estratégicas voltadas ao fortalecimento do afroturismo no país, no âmbito do “Programa Rotas Negras” do Governo Federal. A iniciativa reúne estratégias que têm sido implementadas nos âmbitos federal, estadual e municipal; bem como as parcerias com a sociedade civil e iniciativas privadas para fomentar esse segmento.



O mapeamento também servirá para ampliar a informação ao público sobre os espaços voltados para o Afroturismo dentro dos órgãos oficiais de turismo cadastrados no Mapa Nacional do Turismo. Por isso, é muito importante participar com o envio das informações até o dia 6 (acesse o formulário AQUI).



ENTENDA O AFROTURISMO – Trata-se de uma abordagem que valoriza as identidades e memórias sociais negras, promovendo a preservação do patrimônio cultural material e imaterial das populações locais. Essas iniciativas conectam visitantes a experiências culturais afrocentradas, impulsionando a economia criativa e fortalecendo o protagonismo negro no turismo.



PROGRAMA ROTAS NEGRAS – Entre as ações do Governo Federal voltadas à promoção da igualdade racial, destaca-se o Programa Rotas Negras, operado por representantes dos ministérios do Turismo, da Igualdade Racial e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, entre outros órgãos federais.

O Programa foi instituído pelo Decreto nº 12.277, de 29 de novembro de 2024, com a finalidade de impulsionar o afroturismo no País, promover o desenvolvimento sustentável das comunidades negras e valorizar a cultura afro-brasileira nos cenários nacional e internacional.





Por Cléo Soares

Assessoria de Imprensa do Ministério do Turismo

