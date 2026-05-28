Ranking internacional destaca pesquisador da Embrapa Amapá

Marcos Tavares é autor de 200 publicações sobre sanidade e parasitologia de peixes amazônicos

O número de pesquisadores da Embrapa presentes no ranking internacional da plataforma acadêmica internacional Research.com cresceu cerca de 30% em relação a 2025, passando de 24 para 31 cientistas reconhecidos entre os mais citados do mundo em oito áreas de atuação. Entre eles está o pesquisador biólogo Marcos Tavares Dias, da Embrapa Amapá, mencionado na lista de Ciências Animais e Veterinárias.

O estudo avaliou 26 disciplinas científicas em mais de 70 países. Para classificar os cientistas, foi utilizado o indicador denominado Discipline H-index (D-index), que considera o número de artigos e a quantidade de citações para cada área avaliada. Para fazer a seleção, foram combinados dados bibliométricos de várias fontes, incluindo OpenAlex e CrossRef. As informações foram coletadas em novembro de 2025 e abrangeram somente pesquisadores ativos, com publicações nos últimos cinco anos.

“Fazer parte desta conceituada lista, de pesquisadores mais citados do mundo é muito bom, pois isso indica que nossos trabalhos publicados nos diferentes periódicos nacionais e internacionais são lidos por muitos pesquisadores ao redor do mundo, despertando interesse no que estamos trabalhando. Isso nos diz que nossos estudos conduzidos na Embrapa são interessantes e tem propósitos; assim, estamos no caminho certo”, destacou Marcos Tavares.

O pesquisador Marcos Tavares tem cerca de 200 estudos no currículo sobre sanidade e parasitologia de peixes amazônicos, direcionados aos problemas sanitários no cultivo de peixes no estado do Amapá e tratamento antiparasitários químicos, principalmente contra Monogenea, do grupo dos parasitos que acometem peixes cultivados. Seus estudos abrangem ainda o uso de óleos essenciais e óleos fixos (fitoterápicos) amazônicos e cultivados no Brasil, e atua na descrição de novas espécies de parasitos em peixes amazônicos junto com acadêmicos de mestrado e doutorado.

O ranking avaliou 175.448 pesquisadores em nível global, selecionados a partir de fontes de dados bibliométricos. Os requisitos consideram também prêmios, bolsas e reconhecimentos acadêmicos outorgados pelas principais instituições de pesquisa e agências governamentais.

Segundo a plataforma Research.com, o objetivo do estudo é apontar os principais especialistas em áreas específicas de conhecimento de diferentes países e, assim, inspirar jovens acadêmicos em todo o mundo, enfatizando temas de impacto para a ciência atual e tendências para o futuro.

Foto da capa: Ricardo Costa





Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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