Clássica ‘Tela Azul da Morte’ muda de cor no Windows 11

Por mais que seja um fator negativo para o sistema operacional, um dos elementos mais clássicos do Windows é a “Tela Azul da Morte”, uma mensagem de erro grave que ocupa todo o display e obriga o usuário a reiniciar o dispositivo.

No Windows 11, ela ainda está presente — porém não mais na cor original. Como identificado pelo site The Verge, com base na atual versão prévia da plataforma da Microsoft, a tela agora está na cor preta.

Veja como ficou a nova animação.

A troca da Blue Screen of Death para a Black Screen of Death mantém a sigla do erro — BSOD — e faz mais sentido no padrão de cores do Windows 11. Além disso, todos os outros elementos permanecem iguais, como o QR Code que contém mais detalhes sobre a falha em questão e um site com possíveis soluções.

Veja mais no Tecmundo

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...