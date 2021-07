Instagram vai focar em vídeos para brigar com TikTok, revela CEO

O CEO do Instagram, Adam Mosseri, falou com os usuários em um post nas redes sociais e detalhou alguns planos futuros para a plataforma. Ao que parece, os vídeos são o próximo grande foco do aplicativo.

Segundo o executivo, a ideia do Instagram agora gira em torno de quatro áreas: criadores, vídeos, compras e mensagens. “O vídeo está gerando um crescimento imenso em todas as grandes plataformas e é algo em que acho que precisamos nos inclinar mais”, relatou o executivo.

Mudanças a caminho

O item de vídeos foi o foco do conteúdo e, segundo Mosseri, o Instagram não é mais um aplicativo de compartilhamento de fotos quadradas, como era no início, ou de fotos normais, como passou a ser mais tarde. Na verdade, pesquisas feitas pela marca indicam que o objetivo principal do usuário hoje é “ser entretido”.

