Saiba como ficar offline e invisível no WhatsApp

Saudades do MSN? Em nossa matéria, você confere dicas simples e fáceis para ter mais privacidade e aparecer offline e invisível no WhatsApp.

Márcia Andréia

O aplicativo de mensagens mais popular da país, o WhatsApp, conta com algumas configurações que aumentam a privacidade e os interesses específicos do usuário. Dentre elas, estão: ocultar a foto do perfil, definir quem pode visualizar os status e tirar o visto por último. Entretanto, não são disponibilizadas oficialmente as opções para ficar offline e invisível no WhatsApp.

Algumas dicas e truques permitem que o usuário tenha acesso ao recurso de offline e invisível no WhatsApp, mesmo que não seja de maneira oficial. Se você quer saber como tirar o online do app, continue acompanhando a matéria para saber todos os detalhes.

Como aparecer offline e invisível no WhatsApp? Veja

Aqui, apontamos seis dicas para você ficar offline e invisível no WhatsApp, seja por meio de truques ou com aplicativos específicos. Acompanhe:

Extensão do Google para WhatsApp Web: dentre as funcionalidades oferecidas na extensão, estão: ocultar o digitando e omitir o online no WhatsApp. Vale ressaltar que a extensão não é oficial da desenvolvedora do WhatsApp;

Entre no Modo Avião: acesse o aplicativo durante o modo avião e responda os seus contatos. Assim que você tirar dessa funcionalidade, os seus contatos receberão as mensagens e ninguém o verá online;

Desative a sua conexão com a internet: sem acesso à internet, o WhatsApp não disponibilizará aos seus contatos que você está online ou que está digitando;

Veja mais no Tudo Bahia

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado