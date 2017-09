WhatsApp para Android ganha novos recursos e chamadas de vídeo ficam ainda melhores

Uma nova atualização do WhatsApp para Android levou ao aplicativo duas características úteis: o modo de vídeo chamado “picture-in-picture” (PiP) e a capacidade de definir status com textos autodestrutivos, algo que usuários do Snapchat já devem conhecer.

Ambos os recursos do aplicativo, que também se prepara para entrar no mundo corporativo, estavam disponíveis na versão beta por algum tempo. Agora, usuários da versão estável já podem conferir essas novidades.

Com o novo modo PiP, você poderá fazer outras coisas em seu smartphone enquanto estiver em uma chamada de vídeo do WhatsApp. Ou seja, quando você sair do WhatsApp durante uma chamada, a visualização do vídeo encolherá e se tornará uma pequena janela, sendo possível arrastar e colocar em qualquer lugar na tela. Isso pode ser útil em muitas situações.

Quanto ao recurso de status de texto, funciona exatamente como o Snapchat. Você poderá escrever o que desejar, escolher a cor de fundo, a fonte, e até mesmo adicionar links clicáveis para seus amigos. Seja lá o que for, este conteúdo será excluído no prazo de 24 horas.

Para obter esses recursos, basta se certificar de que esteja com a versão mais recente do WhatsApp em seu dispositivo Android. Se você não estiver, você pode pegá-la através do link abaixo.

Tudocelular

