Quarentena provocada pelo coronavírus mudou movimento da Terra

Karol Gomes

Enquanto a pandemia do coronavírus trouxe caos para economias ao redor do mundo, os esforços para fazer com que a Covid-19 deixe de se espalhar podem significar que o planeta está diminuindo o ritmo.

Pesquisadores que estudam o movimento da Terra estão reportando uma queda no ruído sísmico – captado pelo solo do planeta. O fenômeno pode ser resultado da diminuição da circulação de transportes públicos e outras atividades humanas, todas ao mesmo tempo.

A diminuição de ruídos na Terra está relacionada a paralisação de escolas e restaurantes, além do início de período de isolamento social.

De acordo com o sismologista Thomas Lecocq, da Royal Observatory of Belgium in Brussels, assim como eventos naturais, como terremotos, podem alterar a vibração da rotação do planeta, atividades humanas, como a movimentação de veículos ou o maquinário de alguma indústria, podem fazer o mesmo.

Apesar dos efeitos de fontes individuais podem fazer um impacto pequeno, juntos, todos os seres humanos provocam um barulho tão grande que reduz a capacidade de especialistas detectarem sinais de atividades naturais.

