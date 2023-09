Queda de avião em Barcelos: Defesa Civil divulga nomes de passageiros

Queda ocorreu quando o avião tentava pousar na cidade, que fica a cerca de 400 km da capital do estado, Manaus, de onde a aeronave partiu. Chovia forte na ocasião.

A Defesa Civil indicou que consta nos dados do voo do avião que caiu em Barcelos (AM) a lista de passageiros e tripulantes que estava a bordo. Havia 12 turistas, além do piloto e copiloto, identificados como Leandro Souza e Fernando Galvão, respectivamente.

A bordo

EURI PAULO DOS SANTOS (passageiro);

FABIO CAMPOS ASSIS (passageiro);

FABIO RIBEIRO (passageiro);

GILCRESIO SALVADOR MEDEIROS (passageiro);

GUILHERME BOAVENTURA RABELO (passageiro);

HAMILTON ALVES REIS (passageiro);

HEUDES FREITAS (passageiro);

LUIZ CARLOS CAVALCANTE GARCIA (passageiro);

MARCOS DE CASTRO ZICA (passageiro);

RENATO SOUZA DE ASSIS (passageiro);

ROLAND MONTENEGRO COSTA (passageiro);

WITTER FERREIRA DE FARIA (passageiro);

LEANDRO SOUZA (piloto);

FERNANDO GALVÃO (copiloto);



A queda ocorreu por volta das 15h (de Brasília) quando o avião tentava pousar na cidade, que fica a cerca de 400 km da capital do estado, Manaus, de onde a aeronave partiu. Chovia forte na ocasião.

Veja mais no site da CNN

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...