Sarampo volta a ameaçar com onda de “hesitação” em relação à vacina, alerta OMS

Em 2017 houve um aumento alarmante de 30% no número de casos da doença, que causou 110 mil mortes.

Smitha Mundasad

O mundo está vendo um ressurgimento do sarampo, com muitos países experimentando um “severo e prolongado” surto no ano passado, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados mostram um aumento de incidência em praticamente todas as regiões do mundo, com 30% mais casos em 2017 do que em 2016.

Por trás desse aumento, segundo os especialistas, estão o colapso dos sistemas de saúde e o aumento de notícias falsas sobre a vacina – que pode salvar milhões de vidas.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa que, quando em casos graves, pode levar a complicações como cegueira, pneumonia e infecção e inchaço do cérebro.

