Personal trainer dá dicas para transformar seu filho em esportista

Fábio Aquino aborda treinos e alimentação para os pequenos, e crava: essa dinâmica já pode começar nos primeiros anos de vida

Esporte é pra vida toda e começa na infância. Cabe aos pais e também ao educador físico orientar os pequenos no sentido de encontrarem as modalidades que mais gostam e que se adaptam melhor ao perfil de cada corpo. Porque além de saúde, esporte quando aliado à alta performance pode se tornar profissão.

Nesta conversa com o personal trainer Fábio Aquino, que atende em seu estúdio Fisiotrainers na Avenida Brasil, em São Paulo, reunimos dicas espertas que vão de iniciativas para despertar o esportista até maneiras de melhorar a alimentação das crianças. Segue lendo, campeão:

Bebê fitness

“A educação do corpo começa desde cedo. A criança pode fazer diversos exercícios físicos que vão beneficiar o corpo e o metabolismo dela. O educador físico pode trabalhar equilíbrio, coordenação, passo, agilidade, tudo isso desde muito cedo com a criança. O meu filho…, por exemplo, vai no estúdio desde o primeiro ano de idade, então fui aplicando alguns exercícios de equilíbrio, ensinando ele a subir as escadas sem dar as mãos, a usar o corrimão, a ter autonomia.. Assim, eu não fico atrás dele o tempo todo, nem com ele constantemente no colo. É importante estar sempre atento à criança, mas deixar que se crie uma certa independência desde os primeiros anos.”

