Alimentação saudável: veja mudanças que o cardápio sem glúten pode trazer

Sem dúvida, nos últimos anos o glúten vem se tornando uma substância famosa e protagonista de muitos debates. De fato, essa fama se deve aos assuntos que englobam as intolerâncias relacionadas aos alimentos que contam com a proteína. Mas, para ajudar quem precisa cortar esses ingredientes de suas receitas, a Équilibre listou três questões que podem melhorar após essa mudança.

Mais disposição

Primeiramente, uma das melhorias que os alimentos sem glúten proporcionam é na energia. Cortando a substância do cardápio, é possível ter mais vigor nas tarefas do dia a dia, já que a má absorção de nutrientes, que causa danos ao intestino e indisposição, não é mais constante.

Inegavelmente, a substituição do glúten deve ser feita com orientação médica. Quando essa atitude é tomada de maneira correta e consciente, muitos benefícios são conquistados, como melhorias na saúde e na pele, por exemplo. Do mesmo modo, as dificuldades de digestão e os riscos de inflamações também podem diminuir. Além disso, é possível montar um menu com opções menos calóricas. Pois, produtos como bolachas recheadas, massas e molhos devem ser evitados.

