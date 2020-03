A Terra pode ser expulsa do Sistema Solar por causa de uma estrela

A vida na Terra enfrenta inúmeras ameaças existenciais. Como se não bastasse, de acordo com o astrofísico Paul Sutter, há hipóteses de que o nosso planeta seja expulso do Sistema Solar.

Em entrevista ao Space, Paul Sutter há uma possibilidade – ainda que pequena – de que estrelas que passam pela Terra possam lançá-la para fora do Sistema Solar.

De acordo com o astrofísico, o resultado seria apocalíptico: a Terra seria arremessada “para as profundezas do espaço interestelar, condenado a vaguear pelas terras congeladas da nossa galáxia, e tendo qualquer tipo de vida apagada de forma rápida e permanente”.

Os planetas do Sistema Solar são relativamente pequenos, e, embora afetem a órbita da Terra, não têm suficiente “poder” para a tirar do seu lugar. Para que isso ocorra, algo com uma massa muito grande deve passar por perto.

