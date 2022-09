Qual o sistema operacional de PC mais usado do mundo?

Alveni Lisboa



Todo computador precisa de um sistema operacional para rodar e há vários populares pelo mundo. Embora existam uma infinidade de opções, são poucos os que conseguem arrebatar uma legião de usuários. Mas será que você sabe quais são os SO mais utilizados no planeta?

O sistema operacional é um imenso software com conjuntos de programas menores, cuja função é gerenciar e administrar todos os recursos presentes em uma máquina. A utilidade deve está relacionada aos componentes do hardware, como placa de vídeo, entradas USB e memória, e do software, como a hierarquia e funcionamento dos arquivos, soluções de terceiros e operações.

A vantagem dos SOs é o uso de uma interface gráfica para possibilitar o controle total do seu computador. Se ele não existisse, você provavelmente precisaria lidar com linhas de código para executar o navegador de internet, tocar música ou apagar uma foto.

Para elaborar o ranking, foram utilizados dados da StatCounter, uma empresa de dados com foco nas empresas de tecnologia digital. O levantamento considera informações coletadas até 31 de julho de 2022, portanto os percentuais de mercado podem ter mudado um pouco. Apesar disso, as posições na listagem não devem ter se alterado, afinal faz alguns anos que a proporção de usuários segue similar.

Quais os sistemas operacionais de PC mais usados

FreeBSD (0,01% do mercado)

O FreeBSD tem modificações próprias como ocorre no Linux (Imagem: Reprodução/FreeBSD)

O FreeBSD é um sistema derivado do Unix, a mesma base do Linux e do Android, porém com diferenças específicas. Trata-se de um software de código aberto mais completo, diferentemente do Linux que só fornece o kernel e os drivers, para funcionar como um sistema operacional autônomo.

Em geral, o software é usado em computadores de mesa e desktop, mas tem modificações para dispositivos inteligentes como PlayStation 3 e 4, servidores e firewalls. Por ser pouco popular, é um sistema praticamente livre de vírus, além de ter uma comunidade pequena, mas empenhada em trazer melhorias contínuas.

Chrome OS (1,86% do mercado)

O Chrome OS é o caçula da lista, mas já ocupa a quinta posição do ranking de sistemas mais populares. Criado pelo Google, o SO foi pensado para rodar em notebooks de configurações modestas, os chamados chromebooks.

Veja mais no site Canaltech

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...