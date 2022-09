Festival Amazônia FiDOC lança documentário “A Pajé” e realiza ações na Ilha do Marajó

Hushahu Yawanawa, liderança da Terra Indígena do Rio Gregório, no Acre, Amazônia brasileira, fez um movimento inédito em seu território: um retiro de 12 meses para se tornar uma pajé, em 2005, aos 25 anos de idade. Durante o período, ela recebeu informações dos espíritos sagrados e os ensinamentos dos pajés anciões. As dietas sagradas e as medicinas da floresta antes eram de usos exclusivos dos homens, mas Hushahu e sua irmã Putani, romperam a tradição e fizeram a preparação que incluiu dietas, banhos e o uso de medicinas da floresta.

A história se transformou no documentário “A Pajé”, realizado pelas diretoras Letícia Ottomani, Nelma Salomão e Helena Alba, que será lançado em streaming gratuito em celebração à Amazônia nesta segunda-feira (05), pelo do Amazônia FiDOC – Festival Pan-Amazônico de Cinema – que este ano chega à 8ª edição e compõe a mobilização nacional pelo projeto Amazônia em Pé. O filme poderá ser acessado via plataforma AmazôniaFlix, onde estão reunidos diversos títulos relacionados ao bioma.

O documentário foi exibido em 2021 na plataforma, por um curto período, e desta vez será disponibilizado para acesso permanente e sem custos. De acordo com Zienhe Castro, diretora geral do Amazônia FiDOC, o lançamento do título convoca os espectadores para compreender questões que perpassam o debate social no Brasil. “Como um fórum de discussão sobre a Amazônia, neste ano o festival reafirma sua função com ‘A Pajé’, trazendo num só filme assuntos como direitos dos povos originários, gênero e território”, afirma Zienhe.

O filme discute estas questões na Aldeia Mutum, cenário do ritual feito pelas irmãs Yawanawa. Hushahu se tornou a primeira pajé mulher do seu povo e, a partir daí, saiu em direção ao mundo compartilhando sabedorias com outros povos. O objetivo deste trabalho é expor o que levou Hushahu a decidir passar pelos desafios antes só encarados pelos homens, poder evidenciar as transformações que aconteceram na aldeia e na vida das mulheres após o surgimento desta primeira pajé.

O Amazônia FiDOC – Festival Pan-Amazônico de Cinema é uma realização do Ministério do Turismo – Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Parceria: Fundação Cultural do Pará e Cine Líbero Luxardo. Apoio cultural: Instituto Goethe, Casa de Estudos Germânicos (CEG) e Distribuidora Estrela do Norte. Apoio institucional: Secretaria de Estado de Cultura do Pará (SECULT-PA) e Curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA) Produção: ZFilmes e Instituto Culta da Amazônia.

Festival AmazôniaFIDOC no Marajó



Pela primeira vez na Ilha do Marajó, o Festival Amazônia FIDOC se junta à Associação de Remanescente de Quilombos de Bairro Alto (ARQBA), em Salvaterra, e à Associação dos Moradores do Bairro Pacoval (AMPAC), em Soure, para realização de duas vivências audiovisuais junto às comunidades. Serão ofertadas oficinas de educação audiovisual e cada comunidade realizará seu próprio curta-metragem. Também serão feitas exibições de filmes em um cinema de rua.

“Firmamos parcerias para articulação e envolvimento de toda a comunidade nas atividades. O território do Marajó é muito importante para reafirmar nossa identidade ancestral. É importante levar essas ações que podem contribuir com o protagonismo dos jovens desses territórios, que ainda têm pouco acesso aos projetos culturais. Acreditamos que é nosso compromisso potencializar essas ações pelo interior do estado”, comenta Zienhe Castro.

Campanha Amazônia de Pé

As ações integram a mobilização nacional “Amazônia de Pé”. A proposta é coletar assinaturas para o Projeto de Lei Amazônia de Pé, uma lei de iniciativa popular que destina as florestas públicas na Amazônia para proteção dos povos indígenas, quilombolas, pequenos produtores extrativistas e Unidades de Conservação. Em Soure e Salvaterra, o Festival Amazônia FiDOC fará a coleta de assinaturas e enviará aos organizadores do movimento.

Inscrições abertas

As inscrições para as mostras competitivas continuam abertas até 10/09, via plataforma FilmFreeway. Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2020 e que tenham cópia de exibição em formato de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento, de autoria de realizadores de todos os países da Pan-Amazônia – Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.

Não serão aceitos filmes já exibidos ou em exibição no circuito comercial, bem como filmes disponíveis em links abertos (YouTube, Vimeo ou equivalentes). Outro impedimento diz respeito às produções realizadas fora do estado do Pará, que deverão ser inéditas em mostras competitivas no Pará.

As obras selecionadas serão divulgadas no site do Festival até o dia 20/10/2022, podendo esse prazo ser prorrogado. A seleção da obra também será notificada ao realizador através da Plataforma FIlmFreeway. E em momento posterior, serão informadas as datas e locais de exibição presencial em Belém, de 10 a 17 de novembro.

Serviço

Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia(Fi)Doc

Lançamento do filme “A Pajé”

05/09 na plataforma AmazôniaFLIX

Acesso gratuito

Vivências audiovisuais – Ilha do Marajó

20 a 25 – Salvaterra – Comunidade Quilombola Bairro Alto

26 a 30 – Soure – Comunidade do Pacoval

Ação gratuita

Inscrições gratuitas de filmes para mostras competitivas até o dia 10 de setembro via plataforma FilmFreeway.

Acesse: https://filmfreeway.com/AmazoniaFiDoc

Confira regulamento completo no site www.amazoniadoc.com.br

Informações: ZFilmes: [email protected]

