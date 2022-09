SENAI Amapá certifica jovens em curso de instalador de sistemas fotovoltaicos

Novos instaladores de sistemas fotovoltaicos no mercado de trabalho. Com essa sensação de etapa concluída, duas turmas do curso ofertado pelo SENAI Amapá, em parceria com o Governo do Estado, foram certificadas nesta segunda-feira, 5 de setembro. Com a qualificação profissional, eles saem preparados para desempenhar atividades na área de energias renováveis.

A formação ofertada faz parte do Programa Amapá Solar, idealizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do estado. A cerimônia também marcou a recepção das novas turmas que vão iniciar a capacitação na Unidade SENAI Santana.

O gerente executivo de operações do SESI SENAI Amapá, Julio Zorzal, destacou a perspectiva de empregabilidade que se abre aos novos profissionais, tendo em vista o destaque que a área ganhou no mercado. “Ter essa formação no currículo, neste momento, em que vivemos tempos de abertura de oportunidades, é sinal de empregabilidade pela frente”, completou.

A jovem Amanda Xavier foi a oradora da turma. Em seu discurso, falou que a formação trouxe para ela a chance de novas conquistas. “Quando me inscrevi, sabia que, por ser um curso inovador, e por ser uma mão de obra escassa ainda no estado, abriria portas para mim. Tenho certeza que terei muitas oportunidades”, declarou.

