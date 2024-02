Seminário inicia planejamento local da política do governo federal “Compromisso Nacional Criança Alfabetizada”

Evento ocorre nos dias 6 e 7 de fevereiro e debaterá ações para a formação de professores da educação infantil na região Norte

Com o objetivo de planejar as atividades visando à formação de professores que atuam na alfabetização de crianças de 4 a 5 anos, a coordenação regional do programa nacional de alfabetização realiza o “I Seminário de Planejamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – Leitura e Escrita na Educação Infantil (Leei) – Formação de Professores(as) Região Norte”. A abertura do evento ocorre no dia 6 de fevereiro de 2024, às 8h, no auditório do Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde, localizado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), e segue até dia 7 nas salas do Bloco da Pós-graduação.

O Ministério da Educação (MEC) lançou, em 12 de junho de 2023, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, política de alfabetização que vai subsidiar ações dos estados, municípios e Distrito Federal para a promoção da alfabetização. A política está baseada em cinco eixos: Gestão e Governança, Formação de Profissionais de Educação, Infraestrutura Física e Pedagógica, Reconhecimento de Boas Práticas e Sistemas de Avaliação.

É no eixo da Formação de Profissionais de Educação que se insere a Formação do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (Leei), que na região Norte é coordenado pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), tendo como Coordenadora Regional a Profa. Dra. Adelma das Neves Nunes Barros Mendes. Em cada estado da Região Norte as universidades públicas são as instituições responsáveis pela formação dos profissionais da educação infantil, em colaboração com as secretarias de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

“Esse I Seminário de Planejamento apresenta-se como um grande momento de abertura dos trabalhos dessa formação, que iniciará dia 6 de fevereiro e contará com a participação, por videoconferência, da Profa. Dra. Lucianna Magri e da Profa. Dra. Rita Coelho, do Ministério da Educação. Receberemos ainda a Profa. Dra. Antônia Costa Andrade, secretária-adjunta de Políticas da Educação do Estado do Amapá, representando a Secretaria de Estado de Educação (Seed), e Karla Cristina Palha Barbosa, presidente da Unidme/Amapá, representando todos os secretários municipais do estado”, afirma a coordenadora regional.

A Profa. Dra. Adelma Barros Mendes destaca que o programa visa realizar formação para 29.309 mil professores da educação infantil em toda a região, que atuam com crianças de 4 e 5 anos de idade. Essa formação ocorrerá progressivamente, em que 31 professores das universidades envolvidas farão a formação de 926 professores que atuam nas redes de ensino municipal e estadual.

“As coordenadoras locais do programa são: no Acre, Profa. Dra.Tatiane Castro dos Santos (Ufac); no Amazonas, Profa. Dra. Jocicleia Souza Printes (UEA); no Amapá, Profa. Dra. Dilene Kátia Costa da Silva (Unifap); no Pará, Profa. Dra. Sônia Regina dos Santos Teixeira (UFPA); em Rodônia, Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico (Unir); em Roraima, Profa. Dra. Leuda Evangelista de Oliveira (UFRR); e em Tocantins, Profa. Dra. Menissa Cícera Fernandes de Oliveira Bessa (UFT)”, elenca a coordenadora regional.

Serviço

I Seminário de Planejamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada – Leitura e Escrita na Educação Infantil (Leei) – Formação de Professores(as) Região Norte

Dias 6 e 7 de fevereiro de 2024, no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro Universidade, Macapá-AP).

*Com informações da Profa. Dra. Adelma Barros Mendes

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...