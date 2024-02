Cuidados essenciais nas estradas durante o Carnaval

Os limites de velocidade são estabelecidos para garantir a segurança de todos

Curitiba, fevereiro de 2024 – O feriado de Carnaval está próximo, e muita gente já está se preparando para as festividades animadas e celebrações coloridas. Mas esse também é um período em que milhares de pessoas pegam a estrada para aproveitar o tempo livre. Para garantir a segurança de todos durante essa temporada, é crucial adotar medidas de precaução ao viajar, com alguns cuidados essenciais que devem ser observados.

Durante o Carnaval é comum celebrar com amigos e familiares, mas é preciso ter consciência de que o consumo de bebidas alcoólicas associado à direção pode provocar sinistros graves e colocar em risco a vida de todos na estrada. Ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou que 2.371 de sete mil motoristas submetidos ao teste de embriaguez, durante o Carnaval, haviam bebido.

Outra inimiga das festividades é a pressa, e ela leva a decisões imprudentes, como as ultrapassagens perigosas. Durante o Carnaval as estradas podem estar mais movimentadas do que o habitual, exigindo paciência e responsabilidade. “Evitar ultrapassagens arriscadas reduz significativamente o risco de colisões e contribui para um tráfego mais seguro”, comenta Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

Além disso, os limites de velocidade são estabelecidos para garantir a segurança de todos os usuários da via. Neste feriado, quando as estradas podem estar mais congestionadas, respeitar esses limites é ainda mais determinante. Manter uma velocidade adequada reduz a probabilidade de sinistros e permite reações mais rápidas a eventos inesperados.

O uso do cinto de segurança é outra medida simples, mas eficaz, para prevenir lesões em caso de sinistros. Certifique-se de que todos os ocupantes do veículo estejam usando corretamente os cintos antes de iniciar a viagem. Esse cuidado básico pode fazer toda a diferença. Isso também vale para o capacete: condutor e garupa devem fazer uso 100% do tempo do deslocamento.

Ao adotar esses cuidados, cada pessoa contribui para a construção de um ambiente mais seguro nas estradas não apenas no Carnaval. A responsabilidade individual é fundamental para a segurança coletiva.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...