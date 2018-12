As 15 piores faculdades do Brasil, segundo o MEC

Ao todo, 274 faculdades e quatro centros universitários receberam notas insatisfatórias

Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) e o Inep divulgaram o ranking das instituições de ensino superior do Brasil. Além das melhores faculdades e universidades do país, os dados também revelam as instituições com as piores notas.

A avaliação se baseia no Índice Geral de Cursos (IGC), principal indicador de qualidade da educação superior do país. Ele varia de 1 a 5. As instituições avaliadas nas faixas 4 e 5 são consideradas muito boas. Já as que recebem notas nas faixas 1 ou 2 são classificadas como insatisfatórias e estão sujeitas a medidas cautelares ou punitivas por parte do MEC. Se não regularizadas, elas podem ser impedidas de abrir novos cursos, realizar vestibulares ou se credenciar a programas como Fies ou Prouni.

Ao todo, 2.066 instituições de ensino foram avaliadas. Segundo o Inep, 13,5% delas foram classificadas na faixas mais baixas (1 e 2), enquanto 66% delas ficaram na média (3) e 20,5% nas faixas superiores (4 e 5).

