Os sintomas e o diagnóstico da hemofilia

No segundo episódio da série Por Dentro da Hemofilia, aprenda a identificar cedo essa doença para iniciar o tratamento quanto antes

A hemofilia é muito associada a machucados na pele que não cicatrizam, por exemplo. Mas a verdade é que 80% dos sangramentos acontecem dentro dos músculos e articulações dos pacientes. Como então reconhecer os sintomas dessa doença rara e fazer o diagnóstico precoce, tão importante para seu controle?

É isso o que você vai aprender no segundo episódio da série Por Dentro da Hemofilia, da TV SAÚDE. Durante a entrevista, a hematologista pediátrica Christiane Maria da Silva Pinto, da Universidade Federal de São Paulo, revela o que essa enfermidade provoca no interior do corpo e quais os momentos da vida em que seus sintomas se tornam mais flagrantes.

E tem mais: ela fala dos testes que ajudam a suspeitar da hemofilia. “É um exame simples e de fácil acesso”, comemora.

Via Saúde