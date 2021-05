Premiação infantil internacional escolhe melhores projetos sobre educação financeira

Inscrições para o Hackathon Happy Code podem ser feitas até o dia 6 de junho

Com o tema “educação financeira”, a Happy Code, escola de programação para crianças, realizará o seu primeiro hackathon internacional com o público infantil. A competição distribuirá mais de R$ 80 mil reais em prêmios, entre bolsas de estudo e equipamentos da Logitech. Está apto a participar quem tem entre 7 e 14 anos. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de junho, e devem ser feitas no site do Hackathon Happy Code.

Os participantes terão que pensar em uma solução para o problema proposto acerca do tema do hackathon. Para isso, eles terão que idealizar, criar um protótipo da solução e apresentar o projeto. A competição será on-line, com etapas locais, regionais, nacionais e a final internacional. O evento será divido em duas categorias: Kids, para participantes de 7 a 10 anos; e Teens, de 11 a 14 anos.

As etapas de criação do projeto envolvem a descoberta, momento em que os participantes estudam sobre o tema proposto; a idealização de prototipagem, momento da concepção e criação do projeto; e o pitch, ou apresentação de no máximo dois minutos da solução para o problema proposto, que tem a finalidade de criar interesse pela solução.

Para Otoniel Reis, Diretor da Happy Code, “o 1º Hackathon Internacional da Happy Code representa o maior projeto de fomento à educação financeira do país e o maior Hackathon infanto-juvenil do mundo”.

O Hackathon é organizado pela Happy Code, referência global no ensino de Programação, Maker e Robótica com presença em países como Brasil, Portugal e Espanha, e tem coprodução da Logitech, e patrocínios da Alto Giro, Radix e da Unicesumar.

Hackathon Happy Code

Apesar da competição ser realizada pela primeira em nível internacional, o Hackathon Happy Code já teve quatro edições nacionais.

Na 1ª edição, ocorrida em setembro de 2018, o tema foi “Saúde Bucal” e contou com a participação de mais de 700 jovens.

Já na 2ª edição, em junho de 2019, o tema foi “Segurança Digital” e a maratona contou com a participação de mais de mil crianças e adolescentes.

A 3ª edição, que foi realizada entre os dias 4 e 10 de novembro de 2019, com o tema “Games na Educação”, contou com a participação de mais de 2.300 mil crianças e adolescentes – um recorde de participantes.

A 4ª edição ocorreu neste ano e foi o primeiro Hackathon on-line da Happy Code. Com o tema Covid-19, esta edição teve mais de 1.600 crianças inscritas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...