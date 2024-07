Artista Negra Aurea lança clipe “Capital Veraneio” em Macapá, nesta segunda (29)

Programação de lançamento conta com exposições visuais, poesia e música

Nesta segunda-feira (29), a artista Negra Áurea lança seu primeiro clipe musical, intitulado Capital Veraneio.

O lançamento acontece dentro da programação Sarau Veraneio, no Comitê de Cultura do Estado do Amapá, área central da cidade.

Para a cantora, a canção contagiante, mistura ritmos festivos, revelando a alma do Verão em Macapá.

“Capital veraneio é pura alegria. É um verdadeiro convite para conhecermos a cidade que vivencia o Verão no Meio do Mundo, na linha do Equador”, menciona Aurea.

PROGRAMAÇÃO

Música com Negra Aurea, Kazumba Akelê e Herdeiros do Marabaixo;

Exposição das ilustrações da obra Poesia para Vilarejos, de Bruno Muniz; Exposição Penélope Moderna, de Mary Paes e ilustrações de Lene Moraes;

Recital com Negra Áurea, Cecília Lobo, Inácio Sena, Cristina Tracaioly, Cricilma Ferreira, Mary Paes, Luany Ferreira e Pat Andrade;

Microfone aberto para outros poetas e músicos.

Produção do evento: Cricilma Ferreira e Mary Paes

Mais da artista Negra Aurea

Maria Aurea dos Santos do Espirito Santo, Negra Aurea, 53 anos, nasceu no município de Igarape-Miri no Pará. Possui Magistério, é pedagoga pela UNIFAP. Especialistas em Gestão do Trabalho Pedagógico pela Faculdade Atual e Educação de Jovens e Adultos pelo IFAP e Mestra pela Universidade Três Fronteiras no Paraguay. Mora em Macapá desde 1996.

Desde que chegou ao Amapá, verificou o legado cultural que o Estado tem em realação ao povo Tucujú, e encontrou inspiração para desenvolver suas produções poéticas. Ao participar de vários movimentos afros, debates, conferências, sentiu a necessidade de escrever sobre questões da negritude, principalmente quando viu sua história parada no tempo em todos os suportes didáticos. Toda a sua obra artística tem a ver com a evolução deste segmento étnico.

Apoios

O Sarau. Veraneio conta com o apoio do Comitê de Cultura do Amapá, Amapá digital (produtor do Clipe Maurício Silva), Arte da Pleta (Andreia Lopes), Coletivo de Literatura Infantil do Amapá , Kazumba Akelê, Imagem e Cia, Café e os Poetas, Rádio Andaluzia, Movimento Negro Unificado e Movimento Literário Afrologia Tucuju.

FICHA TÉCNICA CLIPE CAPITAL VERANEIO

Música : CAPITAL VERANEIO

Compositora e Intérprete: NEGRA AUREA

Produção e Direção: MAURÍCIO SILVA

Roteiro e Figurino: CRICILMA FERREIRA

Assistente de direção: MARCOS SANTOS

Arranjos: ELTON AGUIAR

Estúdio: Toninho Produções

SERVIÇO:

LANÇAMENTO CLIPE E SARAU VERANEIO

DATA: 29 de julho | segunda-feira

HORA: 17h às 19h30

LOCAL: Comitê de Cultura do Amapá, Av.: Procópio Rola, 2326 – Santa Rita

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

