Macapá recebe doação de 10 mil frascos de álcool em gel para o combate e prevenção ao Coronavírus

A Prefeitura de Macapá recebeu na tarde desta quinta-feira, 9, por meio de articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o Grupo Ambev, a doação de 10 mil frascos de álcool em gel. O material doado será utilizado por profissionais que atuam na linha de frente no combate e prevenção ao Coronavírus.

Ao todo, a aeronave da Força Aérea Brasileira transportou 5 toneladas de álcool 70% de Guarulhos (SP) para a capital amapaense. “No total, foram 20 mil frascos de álcool em gel doados pelo Grupo Ambev para dividir entre Governo do Estado e a Prefeitura de Macapá. O senador Davi Alcolumbre conseguiu, por meio de um pedido pessoal, para que este reforço viesse a ser utilizado na rede de saúde, segurança e fiscalização do Município, que trabalha no combate ao Coronavírus”, informou o prefeito de Macapá, Clécio Luís.

“O Grupo Ambev não fabrica álcool em gel. Porém, esta tiragem foi extraordinária para ajudar neste momento em que estamos vivendo. A Prefeitura de Macapá recebeu 10 mil frascos, que foram encaminhados ao Departamento de Assistência Farmacêutica e, assim, serem distribuídos em nossas Unidades Básicas de Saúde e demais setores que estão no combate direto ao Covid-19”, esclareceu Clécio Luís.

Durante a entrega, o prefeito tornou a alertar que a única forma segura de controlar a incidência do vírus é ficando em casa. “O distanciamento e isolamento social são fundamentais neste momento e é necessário que se faça a higienização correta de mãos e rosto. E agora uma orientação a mais: use máscaras. Qualquer tipo de atividade econômica já foi decretado o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual e recomendamos aos demais o uso de máscaras se precisar sair de casa”, informou o prefeito.

Doações

Além dos frascos de álcool em gel para o Governo do Estado e Prefeitura de Macapá, por meio de articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram doados pelo Grupo D’or seis respiradores para a rede hospitalar de alta complexidade do Governo do Estado do Amapá.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Clauriana Costa

