Conheça três aplicativos que te auxiliam nos estudos para o Enem 2020

Os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 estão tendo que lidar com diversas dificuldades, diante do atual cenário por conta da pandemia do novo coronavírus. Sem contar com aulas presenciais, por conta da pandemia, é preciso se reinventar para alcançar um bom desempenho e conseguir participar dos processos seletivos para o ingresso em uma graduação no próximo ano.

Nesse contexto, o ambiente on-line vem sendo um grande aliado. Inúmeras ferramentas servem como auxílio para dar continuidade aos estudos enquanto não ocorre o retorno às salas de aula. Os aplicativos são um desses apoios utilizados como um reforço para estudar. É possível encontrar aplicativos que disponibilizam simulados para o Enem facilitando o acesso a conteúdos que são cobrados na avaliação.

Para potencializar o aprendizado para a maior prova de acesso ao ensino superior do país, separamos cinco aplicativos que fornecem questões semelhantes ou que já foram apresentadas no Enem, e alguns contam com dicas para fazer uma boa prova. Confira a lista abaixo:



1. Novo aplicativo do Enem: a atualização do aplicativo do Enem para smartphones e tablets agora conta com questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame. É possível saber quais questões acertou ou errou, além de se familiarizar com a estrutura da avaliação.



2. Enem simulado gabaritando: esse aplicativo conta com vários simulados. Tem o simulado rápido com questões bem objetivas para estudar nas horas vagas e também o simulado personalizado em que é possível escolher quais questões, disciplinas e assuntos de provas anteriores do Enem você quer responder, também pode optar por tempo de prova, quantidade de questões e a presença ou não de dicas.



3. Simulado Já ENEM: o aplicativo permite que o estudante treine com questões que caíram nos exames anteriores. Com Simulado Já ENEM, você cria seu próprio simulado, resolve, e acompanha dia-a-dia seu desempenho.



Fonte: Agência Educa Mais Brasil

