Amapá tem 32.408 casos confirmados, 3.949 em análise laboratorial, 21.319 pessoas recuperadas e 488 óbitos

O boletim oficial desta quarta-feira,15, inicia a divulgacão dos resultados de uma nova série de testagem em massa realizada pelo Instituto Evando Chagas (IEC), em Belém. No dia 2 de julho, foram encaminhadas 3.097 amostras (coletadas no período de 24/5 a 13/7) ao IEC. Deste total, 989 resultados foram entregues em 15 de julho, sendo 537 positivos e 452 negativos, numa taxa de 54,2% de positividade.

Importante: os casos positivos ainda não foram totalmente computados pelas prefeituras. Portanto, o boletim de hoje traz 523 casos positivos, sendo 240 de exames PCR feitos pelo IEC e Laboratório Central do Amapá (Laceb); 135 testes rápidos; 46 por critérios epidemiológicos; e 1 por tomografia.

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira,15, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 32.408 casos confirmados e 3.949 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 19.403 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 523 novos casos confirmados sendo 338 em Macapá, 24 em Santana, 27 em Laranjal do Jari, 12 em Mazagão, 16 em Oiapoque, 7 em Pedra Branca, 1 em Porto Grande, 1 em Serra do Navio, 43 em Vitória do Jari, 5 em Itaubal, 17 em Tartarugalzinho, 6 em Amapá, 10 em Ferreira Gomes, 5 em Calçoene e 11 em Pracuúba.

Óbitos

A atualização inclui também cinco novos óbitos de pessoas naturais do município de Macapá. Um deles ocorreu no dia 15 de maio, outros dois nos dias 12 e 21 de junho, e dois em julho, nos dias 7 e 12.

Há duas vítimas do sexo feminino, uma de 44 anos, sem comorbidade declarada, falecida no Hospital de Emergências (HE); e uma de 59 anos, diabética e hipertensa, falecida no Centro Covid-2.

Entre as vítimas do sexo masculino, um de 42 anos, sem comorbidade declarada, falecido no Centro Covid-2; um de 54 anos, diabético e hipertenso, que faleceu em hospital particular; e o último óbito é de um idoso de 70 anos, hipertenso, ocorrido no Centro Covid-2.

Assim, o Amapá chega a 488 mortes em 15 municípios. (Macapá 308/ Santana 70/ Laranjal do Jari 41 / Mazagão 7/ Oiapoque 16/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 4/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 21.319 pessoas. (Macapá 10.126/ Santana 2.274/ Laranjal do Jari 2.427/ Mazagão 482/ Oiapoque 846/ Pedra Branca 2.093/ Porto Grande 613/ Serra do Navio 370/ Vitória do Jari 479/ Itaubal 125/ Tartarugalzinho 274/ Amapá 242/ Ferreira Gomes 315/ Cutias do Araguari 164/ Calçoene 323/ Pracuúba 166).

Dos 32.408 casos confirmados:

Macapá: 14.087

Santana: 4.586

Laranjal do Jari: 3.406

Mazagão: 949

Oiapoque: 1.758

Pedra Branca: 2.183

Porto Grande: 853

Serra do Navio: 481

Vitória do Jari: 1.230

Itaubal: 175

Tartarugalzinho: 469

Amapá: 363

Ferreira Gomes: 403

Cutias do Araguari: 492

Calçoene: 733

Pracuúba: 240

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.023, sendo:

Macapá: 3.041

Santana: 1852

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 254

Oiapoque: 397

Pedra Branca do Amapari: 31

Porto Grande: 337

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 407

Itaubal: 17

Tartarugalzinho: 791

Amapá: 76

Ferreira Gomes: 15

Cutias do Araguari: 604

Calçoene: 88

Pracuúba: 73

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 141 pacientes, sendo 105 casos confirmados e 36 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 89 estão no sistema público (33 em leito de UTI /56 em leito clínico) e 16 estão na rede particular (11 em leito de UTI /5 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 14 estão no sistema público (0 em leito de UTI /14 em leito clínico), e 22 estão na rede particular (0 em leito de UTI /22 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.496

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

