Sebrae e Apex firmam parceria para fomentar exportação de pequenos negócios do Amapá em 2024

O Exporta Mais Brasil é um programa itinerante com foco em capacitar empresas para exportação de produtos e conectar empresários com possíveis compradores

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), firmam parceria para a realização da primeira edição do Exporta Mais Brasil no estado do Amapá. O objetivo é fortalecer o atendimento e promover capacitação de pequenos negócios para inserção no mercado internacional. A reunião técnica sobre o programa aconteceu nesta quinta-feira (22), na sala de Reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae, das 10h às 11h30.

Para a diretora superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, o programa é uma oportunidade para que empreendedores amapaenses consigam crescer em larga escala. “A edição que irá ocorrer no Amapá vai ser focada em frutas e derivados, então é um setor no qual somos bem desenvolvidos e possuímos diversas empresas de destaque. Será um evento com oportunidades de rodadas de negócios, para apresentar marcas, fazer networking, capacitar empreendedores para exportar produtos e criar relação com compradores internacionais”, relatou a superintendente Alcilene Cavalcante.

O assessor da presidência da ApexBrasil, Pablo Lira, explica mais sobre o evento e destaca a importância de atrair olhares para o norte e o Amapá. “O Exporta Mais 2024 visa contemplar todos os estados do Brasil que não participaram da edição de 2023. Nosso foco com essa visita é mostrar que o Norte e o Nordeste estão tendo um olhar diferenciado por parte da Apex, nós queremos criar e viabilizar estratégias de exportação para essas regiões e aumentar o saldo da balança comercial dos estados contemplados. Para o Amapá, o objetivo é também promover a valorização dos produtos naturais, de frutas e derivados”, contou o assessor Pablo Lira.

Programa

O Exporta Mais é um programa criado pela ApexBrasil, com o objetivo de conectar o comércio exterior a empreendedores de todo o país. O Exporta Mais busca uma aproximação ativa com todas as regiões do Brasil, para potencializar atividades de exportação. Através do programa, empresas de diferentes setores produtivos participam e realizam reuniões com compradores internacionais, que vêm ao Brasil em busca de produtos e serviços ligados a setores de nicho.

Na edição de 2023, a Apex contou com o apoio de entidades setoriais, incluindo o Sebrae Nacional. Os resultados da edição impactaram positivamente no crescimento de diversas áreas empresariais, ao longo das 13 rodadas do Exporta Mais Brasil, o programa arrecadou R$ 275 milhões em negócios gerados a partir de 3.496 reuniões e contou com a presença de 143 compradores nacionais e internacionais de 44 países.

Rodadas

Confira os setores e os estados que devem receber as rodadas do Exporta Mais Brasil em 2024, com datas a confirmar. Para mais informações acesse o site oficial do programa no link https://apexbrasil.com.br/content/apexbrasil_landingpages/en/exporta-mais-brasil.html.

Setores: Frutas e derivados (Amapá/AP); Couros e curtumes (Maranhão/MA); Alimentos e bebidas/saúde e bem-estar (Alagoas/AL); Moda (Ceará/CE); Materiais de Construção (Santa Catarina/SC); Bebidas (Tocantins/TO); Mel e conservas (Piauí/PI); Manejo Florestal Sustentável (Mato Grosso/MT); Ingredientes para Cosméticos (Amazonas/AM); Insumos Agropecuários (Mato Grosso do Sul/MS); Chocolate (Bahia/BA); Moda Praia (Rio Grande do Norte/RN); Moda, Higiene e Cosméticos (Sergipe/SE); Cereais, Oleaginosas e derivados (Roraima/RR); e Exporta Mais Amazônia (Pará/PA).

Reunião

A reunião técnica sobre o Exporta Mais Brasil 2024 contou com a presença da diretora superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante; diretor do escritório da região Norte da Apex, Essio Lanfredi; assessor da presidência da ApexBrasil, Pablo Lira; gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae no Amapá (Unic), Bruno Castro; assessora técnica da diretoria do Sebrae no Amapá, Isana Alencar; e Fabrício Penafort, Larissa Diniz e Fabrício de Carvalho, da Secretaria de Estado de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Secricomex).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

