Mestrado em Direito seleciona alunos para a primeira turma

Inscrições para o processo seletivo iniciam dia 18 de março. Ao todo, estão sendo ofertadas 26 vagas.

A coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizará processo seletivo para ingresso de alunos na primeira turma do Mestrado Acadêmico em Direito. A inscrição no processo seletivo será gratuita e ocorrerá no período de 18 a 27 de março de 2024, exclusivamente no site https://depsec.unifap.br/concursos/.

CONFIRA O EDITAL DE SELEÇÃO

Serão ofertadas 26 vagas, sendo 19 para ampla concorrência e 7 vagas para cotas de ações afirmativas, assim distribuídas: 5 vagas para pessoas negras (pretas ou pardas), 1 vaga para indígena e 1 vaga para pessoa com deficiência (PcD), incluindo pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Poderão inscrever-se para o processo seletivo graduados(as) em Direito. No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher todos os campos do Formulário de Inscrição e anexar os documentos listados no edital de seleção. No Formulário de Inscrição, os candidatos deverão indicar a linha de pesquisa para a qual concorrerão.

A seleção terá quatro etapas:

– Pré-Projeto de Pesquisa (eliminatória e classificatória);

– Prova Escrita (eliminatória e classificatória), a ser aplicada no dia 19 de maio;

– Defesa Oral e Arguição (eliminatória e classificatória), no período de 12 a 19 de junho; e

– Prova de Títulos (classificatória).

O resultado final será divulgado no dia 15 de julho de 2024. A convocação para matrícula será no período de 22 a 31 de julho deste ano.

Sobre o curso

O Mestrado Acadêmico em Direito, do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD/Unifap), funcionará na modalidade presencial e tem como área de concentração “Justiça e Direitos Humanos”, estruturada em duas linhas de pesquisa: “Sistemas de Justiça e Direitos Humanos” e “Justiça Social e Desenvolvimento”.

Dentre seus objetivos, estão a formação de pesquisadores qualificados para produção de conhecimento no âmbito da ciência jurídica, em diálogo com questões internacionais e nacionais e com implicações regionais, em especial na região Norte brasileira; o desenvolvimento de estudos e pesquisas com foco na área de Justiça e Direitos Humanos; e minimizar as assimetrias regionais com a formação humana qualificada.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgd/.

Serviço

Seleção de alunos para a primeira turma do Mestrado em Direito

Inscrições gratuitas de 18 a 27 de março de 2024, exclusivamente no link https://depsec.unifap.br/concursos/. 26 vagas. Público alvo: pessoas graduadas em Direito. A íntegra do edital de seleção está disponível no link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/65d61b68975a9c08ed8fc3d3.

