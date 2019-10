SESI Amapá promoverá maratona Pré-Enem aberta à comunidade

Macapá – Os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terão mais uma oportunidade de se dar bem na prova. A Escola do Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá realizará a 4º edição da Maratona Pré-Enem, nos dias 1º e 9 de novembro, para alunos da instituição e público externo. Para participar, basta se inscrever no site www.ap.sesi.org.br e levar 2 quilos de alimentos não perecíveis (arroz e feijão) no dia da maratona.

No dia 1º de novembro, a maratona ocorrerá das 7h30 às 20h30, e no dia 9 de novembro, das 7h30 às 16h. Durante a programação serão revisados conteúdos das áreas de Linguagem, Código e suas Tecnologias, Ciências Humanas, Redação: texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema, Ciências da Natureza e Matemática. Além de discutir estratégias que vão possibilitar o desenvolvimento da capacidade de articulação entre as disciplinas, os alunos serão orientados a controlar a ansiedade e receberão orientações básicas para ter sucesso no dia do exame.

A Maratona Pré-Enem busca preparar os alunos a desenvolverem competências e habilidades necessárias para serem bem colocados no exame e, assim, garantir o ingresso no curso de nível superior desejado. Desde 2016, a Escola SESI prepara os alunos para ingressar nas melhores faculdades e universidades do país, com professores altamente qualificados e experientes em preparatórios de grandes provas e concursos. Pela primeira vez, em 2019, a Escola SESI também ofertará o preparatório à comunidade.

Serviço:

Data: 01/11/2019

Local: Teatro SESI

Hora: 7h30 às 20h30 (com intervalo para o almoço)

Área de conhecimento:

– Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

– Ciências Humanas e suas Tecnologias;

– Redação: Texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema

Data: 09/11/2019

Local: Teatro SESI

Hora: 7h30 às 16h (com intervalo para o almoço)

Área de conhecimento:

– Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

– Matemática e suas Tecnologias.

