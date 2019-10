Amapá viverá 1º Encontro de Aprendizagem e Criatividade

O evento, que é aberto ao público, tem o objetivo de inspirar e mobilizar educadores em torno de processos criativos na educação. As inscrições são gratuitas

No dia 26 de outubro acontecerá o 1º Encontro de Aprendizagem e Criatividade do Amapá que contará com Palestras e Rodas de Conversa que apresentarão ações e projetos desenvolvidos por educadores e instituições públicas de educação locais e ainda contará com o compartilhamento da trajetória e atuação dos convidados cujo trabalho possui renome internacional na área de inovação em práticas educativas: Ana Elisa e Carlos Lima, ambos de São Paulo.

Sob o tema “Educação criativa: Para quê? Para quem?”, o encontro é a culminância do projeto Minha Escola Criativa , que abrangeu também o Laboratório de Aprendizagem e Criatividade ofertado a professores da rede municipal de ensino entre agosto e setembro deste ano. O projeto foi coordenado pela arte-educadora Carla Antunes em conjunto com uma equipe técnica formada pelas educadoras e Aline Pacheco, Nadia Serique, Simone Almeida e Lívia Bentes.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 25/10. A inscrição online é obrigatória e deve ser feita no endereço eletrônico: https://www.eventbrite.com.br/e/encontro-de-aprendizagem-e-criatividade-do-amapa-tickets-76916452179

Laboratório Minha Escola Criativa

O Laboratório de Aprendizagem Criativa aconteceu durante 2 meses, de agosto a setembro, sendo ofertado para educadores do município e demais interessados. Durante o laboratório os educadores participaram de vivências prático-reflexivas norteadas de forma transversal por três premissas: criatividade, território e exercício de habilidades socioemocionais, com o objetivo de promover o exercício do pensamento criativo na construção de processos de aprendizagem.

O projeto foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria do Estado da Educação (SEED) – por meio das Escolas do Novo Saber, Grupo de Pesquisa Ensaios de Aula, Visualidades é Poéticas sociais /UNIFAP e o Senador Randolfe Rodrigues.

Minha Escola Criativa

O projeto de autoria da arte-educadora Carla Antunes é resultado de uma seleção de projetos inscritos no Desafio Aprendizagem Criativa Brasil (DAC), é um programa organizado pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa com o apoio da Fundação Lemann e do MIT Media Lab, um dos laboratórios de grupos de pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT). De um total de 326 propostas recebidas, a equipe do DAC selecionou 7 projetos, dentre os quais o Minha Escola Criativa, sendo o primeiro projeto amapaense a participar desse programa.

Minha Escola Criativa é um projeto independente que pretende estimular formas criativas de se pensar e desenvolver processos educativos, a fim de provocar e engajar os participantes na realização de ações e desafios que envolvam a escola e suas circunstâncias (contextos estudantis, sociais, geográficos, arquitetônicos, etc) de maneira criativa.

Segundo Carla Antunes, o encontro é um “momento de celebração do projeto e também com objetivo de provocação, levar reflexões sobre o que é essa criatividade? Pra que buscar por uma educação criativa? É possível ou não? Quem já trabalha criativamente por aqui? Além disso, é para ser um momento de inspiração e fortalecimento entre aqueles que estão de coração partido com a educação brasileira mas mantém as mãos arregaçadas”, ressalta.

O 1º Encontro de Aprendizagem e Criatividade do Amapá acontecerá no Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap) de 8h às 13h.

SERVIÇO

1º Encontro de Aprendizagem e Criatividade do Amapá

Hora: 8h às 13h

Data: 26/10

Local: Anfiteatro da Unifap

Instagram: @minhaescolacriativa

https://www.instagram.com/minhaescolacriativa/

Facebook: @minhaescolacriativa

https://www.facebook.com/minhaescolacriativa

Mais informações: [email protected] / Carla Antunes: 981150976

