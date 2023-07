Sebrae capacita empreendedores para festividades de São Tiago

A capacitação ocorre em uma parceria entre Sebrae, Governo do Estado e a prefeitura de Mazagão

A Festa de São Tiago realizada todos os anos em Mazagão Velho, movimenta o comércio local, gera emprego e renda para diversos empreendedores no município, que aproveitam a festividade para a comercialização de produtos, entre eles, no turismo, alimentos, bebidas e artesanato. A programação este ano acontece de 16 a 28 de julho.

Para garantir um bom atendimento aos clientes, com segurança e qualidade, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Mazagão realizou durante o fim de semana a capacitação dos empreendedores que atuarão durante os dias de programação no município.

“Essa ação, é uma parceria entre o Sebrae e a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. Hoje, eles recebem orientação sobre o atendimento ao cliente, e boas práticas de higienização e manipulação de alimentos e durante a semana realizaremos a Oficina de Gastronomia, com a elaboração de pratos utilizando a culinária local, além de consultorias de intervenção no artesanato, e consultoria de intervenção junto aos empreendimentos que ofertam os serviços de hospedagem nesse período da festa”, explicou a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont.

O objetivo das capacitações é melhor preparar os empreendedores para fazer boas vendas e atender os visitantes nesse período festivo, por meio de orientação sobre os cuidados com equipamentos utilizados durante o evento, as boas práticas de higienização e manuseio de alimentos, atendimento ao cliente, informações aos consumidores, além de dicas para receber bem os turistas na região.

Dona Dulcirene Noronha, trabalha com a comercialização de alimentos e há anos participa com venda de comidas na Festa de São Tiago.

“Todos os anos, eu aproveito esse período para fazer uma renda extra comercializando meus produtos durante a festividade em Mazagão, e acho muito importante essa capacitação pois é uma forma de aprendermos um pouco mais e oferecermos um atendimento e um produto com mais qualidade para os nossos clientes, pontuou a empreendedora Dulcirene Noronha.

Este ano, a programação contará com 57 empreendedores na venda de alimentos, bebidas e outros produtos; e mais 20 artesãos.

