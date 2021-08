Mais de 2 mil crianças e adolescentes na Amazônia são beneficiadas com programa de educação e cidadania

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) beneficia aproximadamente duas mil crianças e adolescentes, por ano, com ações de educação e cidadania. A instituição atua com a oferta de cursos de capacitação complementar para crianças entre 7 e 12 e adolescentes entre 13 e 17 anos. São oferecidos cursos de informática, música, liderança jovem, educação ambiental, artesanato, entre outros.

A iniciativa é executada por meio do Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinha da Amazônia (Dicara), parte integrante do Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS. O Dicara atua em aproximadamente de 200 comunidades ribeirinhas, nove Unidades de Conservação (UC’s) e cinco bairros vulneráveis de municípios do Amazonas.

Entre os resultados positivos, vale destacar o acesso à informação sobre os direitos de crianças e adolescentes, além do empoderamento e o desenvolvimento de habilidades, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos nas ações.

A coordenadora do programa Dicara, Fabiana Cunha, destaca o poder de transformação que o programa gera nas comunidades atendidas. “Nós trabalhamos para desenvolver as habilidades dos jovens, o empoderamento deles através do conhecimento, do incentivo. Mas os benefícios vão além, pois o Dicara se torna um ganho para a comunidade em geral, porque envolve os pais, líderes comunitários e traz um conhecimento que, por vezes, fica distante da realidade vivida nos locais”, disse.

O Dicara é realizado desde 2014, atendendo crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Promove orientação para enfrentar desafios como evasão escolar, menor acesso à educação de qualidade, gravidez na adolescência, violência doméstica, exclusão digital e cultural, falta de oportunidades e também fomenta as habilidades existentes no local.

O programa trabalha com três eixos: educação, saúde e cidadania. Na área da saúde, o programa atua capacitando Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para assistência complementar à primeira infância.

Também oferece capacitação pedagógica para professores municipais do ensino regular. Contemplando o eixo da cidadania, o programa tem ações socioeducativas, acompanhamento familiar e incentivo à prática esportiva.

“Participo do Dicara há aproximadamente três anos e é onde tive a oportunidade de realizar cursos de informática e educação ambiental, onde nos ensinam como cuidar da comunidade e da natureza. Na minha opinião, ter esses cursos em nossa comunidade sempre foi muito importante e tem bons resultados, porque o conhecimento que adquirimos nas aulas nos permite a possibilidade de ensinar as pessoas das nossas famílias e amigos, que nunca tiveram essa oportunidade, passando o conhecimento para a comunidade de como preservar onde vivemos, noções de informática, entre outros ensinamentos”, comentou a estudante Adriane Almeida Rodrigues, de 16 anos, que mora no município de Uarini (distante 565 quilômetros de Manaus).

Para Fabiana, é gratificante ver as mudanças que o Dicara proporciona. “É um trabalho que gera muita alegria, principalmente quando acompanhamos a transformação que o Dicara promove. Buscamos oferecer oportunidades para as crianças e adolescentes se desenvolverem e que tenham seus direitos assegurados. É maravilhoso ver os bons frutos desse trabalho”, afirma.

Nas comunidades ribeirinhas, onde a FAS atua, segundo Fabiana, o projeto Dicara é bem recebido pela população, com os jovens participando ativamente dos cursos oferecidos e modificando a realidade de todos. O Dicara garante também oportunidades para que os participantes se integrem mais com sua comunidade, gerando mais valor ao local onde vivem, para que se interessem por cuidar e conservar o lugar com capacitação para jovens líderes, participação em eventos esportivos e encontros entre as comunidades e UC’s atendidas.

“O Dicara me deu novos horizontes, me ajudou e me deu a possibilidade de ajudar mais pessoas. No período em que participei, fiz curso de informática, que foi fundamental nas minhas aulas na escola, já que, com o que aprendi no curso, pude me empenhar mais nas atividades escolares e ajudar colegas com dificuldades nos conhecimentos que eu tinha. Considero que o Dicara abre portas para o futuro, porque o que aprendemos agora vai influenciar lá na frente, nos ajudando em nosso desenvolvimento profissional, anulando dificuldades que poderíamos ter por não ter tais oportunidades”, declarou a estudante Ewelyn Pereira Peres, de 16 anos, que vive na cidade Eirunepé (distante 1.159 quilômetros de Manaus).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado