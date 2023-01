Mergulhadores japoneses registram imagens raras de lula gigante

Animais vivem na costa do Japão, mas vê-los na natureza é bastante incomum

Um casal de mergulhadores japoneses conseguiu fazer um registro raro: uma lula gigante nadando no mar.

Yosuke Tanaka e a esposa Miki operam uma empresa de mergulho na cidade de Toyooka, na região de Hyogo, e foram alertados sobre a lula por um vendedor de equipamentos de pesca que a avistou em uma baía.

Os mergulhadores foram atrás do animal e tiveram a sorte de estar frente a frente com a lula, com cerca de 2,5 metros de comprimento, que se movia lentamente e a aparentava enfraquecida, com a pele descascando.

