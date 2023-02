Inscrições abertas para Programa de Bolsas de Estudo para Povos Indígenas

A mudança transformadora para os Povos Indígenas começa com líderes indígenas robustos. Hoje, um novo quadro de liderança indígena é necessário para soluções às crises climáticas e de biodiversidade.

É por isso que a Fundação Indígena FSC está lançando um Programa de Bolsas de Estudo para os Povos Indígenas (IFP por suas siglas em inglês) para Povos Indígenas apaixonados por criar mudanças significativas para suas comunidades em todo o mundo, a fim de catalisar mudanças em nível local, regional e global.

A FSC-IF convida os Povos Indígenas a se candidatarem para que possam fortalecer suas habilidades, conhecimentos, capacidades e redes por meio de oportunidades de companheirismo, com o objetivo de facilitar a implementação de um projeto em nível subnacional, nacional, regional ou global e compartilhar sua experiência e processo de aprendizagem com seus pares indígenas. As áreas temáticas críticas desta oportunidade de bolsa são Ambiente/Mudanças Climáticas, Direitos da Terra e Economia Indígena.

A bolsa visa trazer oportunidades para vincular o conhecimento tradicional dos Povos Indígenas com práticas em áreas relacionadas à gestão, finanças, desenvolvimento empresarial e economias, gestão sustentável de recursos, liderança e outros tópicos importantes para apoiar o autodesenvolvimento indígena a longo prazo, autogovernança e autoconfiança.

Acreditamos que o resultado deste apoio vai além do treinamento dos participantes e se traduz em real envolvimento e compartilhamento de experiências para as comunidades Indígenas em todo o mundo.

DETALHES DO PROGRAMA DE BOLSA INDÍGENA

Os interessados podem se candidatar a um dos quatro subprogramas descritos abaixo. Quem quiser se candidatar a mais de um subprograma, deve apresentar uma candidatura separada para cada um deles.

1. Jovens Praticantes Indígenas:

A FSC-IF com sede no Panamá está abrindo oportunidades para trabalhar por um período de 2,5 meses lado a lado com os Leads do Programa Aliança dos Povos Indígenas para os Direitos e Desenvolvimento (IPARD). Uma ênfase específica em uma área do Programa não exclui a participação e oportunidades de aprendizado dos bolsistas em outras áreas do FSC-IF, aproveitando as estratégias multissetoriais transversais da FSC-IF. Para participar deste programa, os candidatos precisam ter um diploma de nível universitário. Habilidades em inglês são desejáveis. Este programa é projetado para profissionais com menos de 35 anos.

2. Liderança Indígena e Trabalho em Rede:

Em coordenação com a família FSC, serão identificadas oportunidades de engajamento e parceria com empresas e organizações ligadas ao processo de certificação FSC. Os participantes desta oportunidade poderão ser indivíduos de qualquer idade que passarão de 2 a 3 meses interagindo com empresas relacionadas à floresta e aprendendo sobre o processo FPIC, ferramentas de viabilidade econômica, Paisagens Culturais Indígenas, e abordagens familiares e comunitárias da floresta.

3. Capacidade Indígena:

Esta oportunidade está aberta para satisfazer as necessidades de capacidade apresentadas pelos candidatos ligados ao Meio Ambiente/Mudanças Climáticas, Direitos da Terra e/ou Economias Indígenas para oportunidades curtas de treinamento (até 4 meses) em seu próprio país ou em outro país.

4. Bolsa de Desenvolvimento de Negócios:

Esta oportunidade está aberta aos jovens empreendedores Indígenas para promover o desenvolvimento econômico, social e cultural em apoio aos objetivos de autodesenvolvimento e auto-suficiência de longo prazo de suas comunidades em que vivem, com base em suas tradições, cultura, cosmovisão, gestão da paisagem indígena-cultural.

Alguns bolsistas serão recebidos no escritório da FSC-IF na Cidade do Panamá, Panamá, ou em organizações parceiras do IPARD em outros países, como comunidades, empresas comunitárias, empresas privadas e escritórios nacionais do FSC. As organizações que receberem os candidatos selecionados transferirão conhecimento e experiência para desenvolver suas capacidades, bem como para ajudá-los a identificar fontes de financiamento para a implementação de suas idéias de projetos. A FSC-IF ajudará os candidatos selecionados com os custos de vida (vôos de ida e volta, acomodação na cidade ou comunidade, seguro de saúde, quantia fixa para alimentação, transporte e visto).

ELIGIBILIDADE

Os candidatos devem satisfazer todos os seguintes critérios de elegibilidade para serem considerados para a bolsa. A aprovação do treinamento fica a critério da FSC-IF. Para ver os critérios de elegibilidade, por favor clique aqui.

As mulheres com os requisitos mencionados acima são encorajadas a se candidatarem.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre os subprogramas 1, 2 e 3 do IFP, escreva para o e-mail ifp@fsc.org, com cópia para Rita Spadafora (r.spadafora@fsc.org), Líder do Programa de Desenvolvimento de Capacidade e Inclusão no IPARD. Já para o subprograma 4, enviar e-mail para ifp@fsc.org, com cópia para Katherine Coronado (k.coronado@fsc.org), Líder do Programa de I-WEE, no IPARD. As informações completas estão disponíveis no site: www.cadeiasdevalorsustentaveis.org.br.

