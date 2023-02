Escritora amapaense participa do Encontro Mulherio das Letras Indígenas em São Paulo

Escritoras da região norte do Brasil, integrantes do Coletivo Mulherio das Letras Indígenas, participam do Encontro apresentando trabalhos e debatendo sobre a produção literária indígena na contemporaneidade.

A participante do Amapá é Claudia A. Flor D’Maria, macapaense, indígena em contexto urbano. Mestre e doutoranda em Ensino pela UNIVATES/RS. Professora e pesquisadora do IFAP. Seus escritos versam sobre a cultura indígena, ribeirinha e afroamapaense, bem como a importância desses saberes no currículo escolar.

Claudia se apresenta junto das escritoras Márcia Mura (RO), Jama Wapichana (RR), Sônia Wajãpi (PA), Danielle Munduruku (AM) e Naieme (PA). A Curadora e Mediadora do encontro é Eva Potiguara (RN).

Sobre o Coletivo

Mulherio das Letras Indígenas é um coletivo formado em 2021, composto por mais de cem mulheres indígenas de várias etnias de todas as regiões do Brasil, que atuam como artesãs, professoras, cantoras, escritoras e artistas em diversos segmentos. Trata-se de um coletivo formado por mulheres cis, trans e da comunidade LGBTQIA+.

Serviço

Encontro Mulherio das Letras Indígenas Letras

Data e horário: Terça-feira | 7 de fevereiro de 2023 | 19h

Local:

Sesc Pinheiros – SP

Auditório – 3º andar

Duração: 120 minutos

Retirada de ingressos com 30 minutos de antecedência

Atividade presencial gratuita

Fotos: arquivo pessoal

