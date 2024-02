Sebrae inicia alinhamento metodológico com consultores do Programa Move+Vendas, nesta quinta (8)

O evento busca capacitar consultores do Sebrae no Amapá para acelerar o crescimento comercial das Micro e Pequenas Empresas participantes do programa

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza Alinhamento Metodológico do Programa Move+Vendas. O objetivo é preparar consultores para gerar conexão com novos clientes, acelerar a expansão comercial dos empreendimentos e oportunizar negócios às empresas atendidas pela instituição. O evento acontece na sede do Sebrae no Amapá, no Laboratório de Informática, nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A analista da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae (Unic), Vanusa Collares, destaca que o alinhamento metodológico será compartilhado com profissionais credenciados no Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF), e visa trabalhar especificamente a área de conhecimento de marketing e vendas.

“Os credenciados aprovados no alinhamento serão considerados Agentes de Mercado, e assumem a responsabilidade de orientar as empresas aprovadas no diagnóstico comercial, previamente aplicado, e dentro do Programa Move+Vendas. É importante pontuar que as empresas participantes passam por um processo de aceleração em vendas, em um período de 7 meses, e todo esse processo contribui de forma direta para o fortalecimento e crescimento dos pequenos negócios”, disse a analista, Vanusa Collares.

Move+

O Programa Move+, é uma operação comercial baseada na atuação dos Agentes de Mercado e consultores da área comercial, que auxiliam empresas na qualificação para novas oportunidades de negócio. O Sebrae fornece conexão de mercado entre o empreendedor e potenciais fornecedores e compradores, com o objetivo de oportunizar novos negócios, acelerar a expansão das empresas e gerar conexão com novos clientes.

Coordenação

O Alinhamento Metodológico do Programa Move + Vendas é coordenado pela analista da Unic, Vanusa Collares, em parceria com a Unidade de Administração e Finanças (UAF) e o Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF).



Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

