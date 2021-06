FAS realiza webinar ‘Medicina Tradicional Indígena – Desafios e Oportunidades’

Lideranças indígenas estarão reunidas nesta quinta-feira, dia 24 de junho, a partir das 8h30, para compartilhar experiências, apontar desafios e oportunidades dos conhecimentos ancestrais para a saúde. O encontro será um webinar, organizado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com o tema ‘Medicina Tradicional Indígena – Desafios e Oportunidades’.

O líder indígena, empreendedor social, escritor e consultor do Programa de Saúde na Floresta (PSF) da FAS, André Baniwa, explica que o webinar de medicina indígena trará a visão e a perspectiva dos povos indígenas com relação à prevenção, proteção e recuperação, em especial, durante a pandemia do Coronavírus.

“O Encontro de Medicina Tradicional Indígena é um evento organizado para trazer lideranças, para falar de suas experiências, apontar desafios e apontar soluções como oportunidades. Além disso, falaremos sobre a possibilidade de gerar renda e a valorização cultural dos povos indígena”, afirmou André Baniwa.

Programação

O evento faz parte da programação do Mês do Meio Ambiente, organizado pela FAS com várias atividades e que visam interligar os temas de saúde humana e meio ambiente. “Será uma semana onde vamos mostrar que cada vez mais os fenômenos ambientais interferem na saúde humana”, afirma o coordenador do Programa de Saúde na Floresta (PSF) da FAS, Luiz Castro.

No mês alusivo ao meio ambiente, o intuito do evento é promover debates sobre os desafios e oportunidades para fortalecimento da medicina tradicional dos povos indígenas no Amazonas como estratégia de conservação das tradições e da floresta.

A programação ocorrerá com painéis que terão a presença de diversas lideranças indígenas. O secretário-geral Executivo da Organização Baniwa e Koripako Nadzoeri, Dzoodzo Baniwa, falará sobre os desafios e oportunidades do povo Baniwa para o fortalecimento das práticas da Medicina Tradicional Indígena.

A coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro, Maria do Rosário Martins, vai liderar o painel sobre o papel das mulheres indígenas no fortalecimento das práticas da medicina tradicional indígena.

O presidente da Associação Indígena Kuikuru do Alto Xingu, Yanamã Kuikuro, abordará os desafios e oportunidades do povo Kuikuru no fortalecimento das práticas da medicina tradicional indígena.

Já o superintendente geral da FAS, Virgilio Viana, coordena o painel ‘Visão de oportunidades para fortalecimento da Medicina Tradicional dos Povos Indígenas e dos Povos Ribeiros na Amazônia’. Além disso, o evento online terá a participação da representante da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), Rosemeire Teles.

Os conhecimentos debatidos no evento poderão gerar encaminhamentos para as lideranças indígenas e servirá como subsídio para ações estratégicas da do programa SUS na Floresta da FAS. O encontro será online, por meio da plataforma Zoom com o link: https://abre.ai/cS7Q.

