Editora da Unifap lança e-book “Problemas Resolvidos de Física”

Publicação é a primeira de coleção elaborada pelo Programa de Educação Tutorial – Física. Cinemática é o assunto abordado neste volume.

A Editora da Universidade Federal do Amapá (Unifap) lançou o e-book “Problemas Resolvidos de Física – Parte 1: Cinemática”, coletânea que objetiva auxiliar os estudantes que se preparam para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e prestar apoio teórico-prático no ensino da Física na educação básica. A publicação é uma produção do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Física e está disponível gratuitamente no link https://www2.unifap.br/editora/files/2023/07/Problemas-resolvidos-de-fisica-parte-1-cinematica-grupo-pet-fisica-unifap.pdf.

De acordo com o organizador da publicação, Prof. Dr. Marcelo Siqueira, o e-book reúne apostilas de Física que foram elaboradas e distribuídas virtualmente pelos participantes do PET-Física durante a pandemia de covid-19. A ideia é construir uma coleção de problemas de física resolvidos para ajudar vestibulandos, alunos do ensino médio e até cursos de nível superior nos quais a disciplina de Física é menos pragmática e mais direcionada a problemas.

“Quando me deparei com elas [as apostilas], vi que, se organizássemos um pouco mais, ficariam com uma boa cara de livro. Então procuramos a editora da Unifap para a publicação. (…) Ficamos muito felizes, pois esse livro representa uma produção intelectual de vários alunos e professores do curso de Física e ainda se materializa como um produto construído integralmente dentro dos muros da Universidade e disponibilizado de forma gratuita à comunidade. É uma pequena forma de retornar o investimento social na educação superior”, avalia o Prof. Dr. Marcelo Siqueira.

A coleção contará, inicialmente, com sete volumes. O primeiro e-book traz tópicos teóricos e questões resolvidas sobre cinemática, área da Física que trata do movimento dos corpos sem levar em consideração as causas. “A cinemática foi escolhida como o primeiro assunto devido ela formar as bases para a interpretação das variáveis da Física. É a partir do estudo dos movimentos, sem se preocupar com suas causas, que somos capazes de visualizar pela primeira vez as relações entre quantidades físicas e isso pavimenta as bases teóricas dos estudantes para tudo o que vem depois na Física”, explica o docente.

Para o Prof. Dr. Marcelo Siqueira, uma das contribuições da coleção para a formação de professores no curso de Licenciatura em Física da Unifap é proporcionar habilidades extras aos futuros professores da educação básica amapaense desde a graduação, como a confecção de livros e o domínio de programação.

“Para o setor educacional do Amapá, o e-book promove a produção e discussão científica usando a linguagem e identidade locais. “Isso consolida o conhecimento e nos estimula a discutir ciência usando nosso léxico local. Existem exemplos no livro em que usamos nosso relevo regional ou que citamos situações hipotéticas de um carro trafegando pela Rodovia Josmar Chaves Pinto, a antiga JK. Isso torna mais fácil de enxergar e discutir conceitos. Estamos muito acostumados a consumir cultura, tecnologia e conhecimento de outros lugares do país e do mundo. Com estes livros estaremos, de alguma forma, produzindo e exportando conhecimento genuinamente Tucuju”, avalia o Prof. Dr. Marcelo Siqueira.

Serviço

Lançamento do e-book “Problemas Resolvidos de Física – Parte 1: Cinemática”

Org.: PET Física Unifap. Editora da Unifap. 154p. Disponível gratuitamente em https://www2.unifap.br/editora/files/2023/07/Problemas-resolvidos-de-fisica-parte-1-cinematica-grupo-pet-fisica-unifap.pdf.

