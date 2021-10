Prefeitura divulga novo decreto de flexibilização das atividades econômicas e sociais; confira as alterações

ExternaCaixa de entrada

A Prefeitura de Macapá divulgou nesta quinta-feira (28) o decreto de nº 5.625 de 2021, que traz novas medidas econômicas, sociais e escolares no âmbito do município. O documento é válido do dia 29 de outubro até dia 25 de novembro.

A principal mudança está na ampliação do horário de funcionamento dos eventos sociais e corporativos, que estão permitidos de 7h às 2h da manhã, com 80% da taxa de ocupação do espaço. Em relação aos shows, o horário autorizado é de 10h às 2h e a taxa de ocupação é de 70%. Nesse caso, é permitido o acesso às pessoas que estiverem com a vacinação em dia.

O decreto mantém as atividades educacionais na forma 100% presencial em todas as séries da rede pública e particular de ensino, desde que observadas todas as recomendações de higiene.

Visitação nos cemitériosOs cemitérios municipais estão autorizados para visitas através do agendamento e distribuição de senhas, sendo de 1 a 100 por dia. O agendamento pode ser feito via ligação ou WhatsApp, no (96) 99970-5094.

Excepcionalmente no feriado do dia 2 de novembro (Dia dos Finados), os cemitérios estão liberados para acesso dos familiares de 7h30 às 18h.

