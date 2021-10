Vacinação contra a Covid-19 atende todos os públicos já convocados em Macapá neste sábado (30)

Os pontos de vacinação de Macapá estarão suspensos no feriado. As atividades retornam na quarta-feira (3).

A vacinação contra a Covid-19 atende a população apta para receber a 1ª, 2ª e a 3ª dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer neste sábado (30). Os pontos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) não funcionarão nos dias 31/10, 01 e 02/11. As atividades de imunização retornam na quarta-feira (03), conforme divulgação posterior dos canais oficiais da Prefeitura de Macapá.



Confira abaixo horários e pontos de vacinação de cada público:



• Públicos nos pontos de drive-thru – 9h às 15h

1ª dose para público em geral com 18 anos +

2ª dose de Astrazeneca para quem está com período de recebimento até 10/11

2ª dose de Coronavac para quem está no período de recebimento



Locais:

Drive-thru Zerão

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Curiaú

Drive-thru Marabaixo



• Públicos da Unidade Covid Santa Inês e Centro de Especialidades Papaléo Paes – 9h às 15h



1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos

2ª dose de Pfizer para quem está com período de recebimento até 10/11

3ª dose para idosos com 60 anos +

3ª dose para pessoas com 45 anos + com comorbidades

3ª dose para profissionais da Saúde



OBS: O tempo mínimo entre a 2ª e 3ª dose é de 5 meses para idosos/profissionais de saúde e 21 dias para 45 anos + com comorbidades.



Documentos

(Originais e cópias)

CPF

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

Carteira de vacinação (com indicação de 1ª ou 2ª dose para os grupos correspondentes)

Laudo médico para comorbidades

Comprovante ou declaração de vínculo (contracheque, crachá ou documento da instituição) para profissionais de saúde.





Secretaria Municipal de Saúde

