Sebrae promove balcão de oportunidades em Macapá e Pedra Branca

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) articula o Balcão de Negócios, momento em que o Projeto Jovem Descolado aproxima os participantes das empresas de pequenos negócios que buscam contratar jovens capacitados. A ação é a etapa final da edição 2024, do Projeto Jovem Descolado. A atividade acontece na sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, nesta quarta (18), às 14h e em Pedra Branca do Amapari, no Centro de Convenções, na segunda (30), às 14h.

Segundo a gestora estadual do Projeto Jovem Descolado, Thaís Almeida, o Balcão de Oportunidades é a culminância do projeto, com o objetivo de reduzir as taxas de desocupação, desemprego e informalidade, entre jovens de 17 a 29 anos, que é a faixa etária alvo do Projeto Jovem Descolado.

“O Balcão de Oportunidades, consiste em um momento em que o Sebrae fará a intermediação entre os jovens capacitados e as empresas que possuem vagas de emprego disponíveis, além de oportunizar o amadurecimento empresarial daqueles que pretendem abrir o próprio empreendimento. É uma excelente oportunidade de conhecer e contratar jovens qualificados, que passaram por 120 horas de capacitação intensiva, focada em habilidades essenciais para o mercado de trabalho, incluindo inovação, protagonismo e competências socioemocionais”, disse a gestora estadual do Projeto Jovem Descolado, Thaís Almeida.

Na edição de 2024, o projeto contou com 18 turmas, sendo 10 em Macapá, seis (6) em Santana, e duas (2) em Pedra Branca, o que totalizou 450 jovens capacitados, em 120 horas-aula, com foco em desenvolver prática, protagonismo, posicionamento profissional e reforçar o autoconhecimento e autoestima.

O evento é realizado pelo Sebrae no Amapá em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio das secretarias de Inclusão e Mobilização Social e de Políticas Públicas para Juventude.

