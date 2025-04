Sebrae promove curso para aprimorar conhecimentos no Design de Moda

A capacitação desenvolve o olhar inovador e criativo dos participantes do Projeto Moda e Fios

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realizou o Curso de Metodologia em Design Aplicado à Moda. A capacitação aprimorou os conhecimentos em processos criativos metodológicos do design de moda dos participantes e incentivou a exploração de abordagens interdisciplinares. O curso foi realizado na Sede do Sebrae, na Sala do Conhecimento, no período de 25 a 27 de março, das 18h30 às 22h.

Segundo a gestora estadual do Projeto Moda e Fios, da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviço do Sebrae (UAC-CS), Thaís Viero, o curso teve uma abordagem prática e dinâmica, o que gerou um olhar crítico e inovador sobre o design de moda.

“O curso abordou desde a concepção de novas ideias até a materialização de coleções, por meio de ferramentas inovadoras e técnicas de pesquisa, experimentação e desenvolvimento de produtos, ideal para quem busca se destacar no setor, seja na inovação de processos ou na criação de marcas autorais”, disse Thaís Viero.

Curso

A capacitação Metodologia em Design Aplicada à Moda trabalhou nos temas de análise de tendências, construção de identidade visual, storytelling, desenvolvimento sustentável e aplicação de novas tecnologias no design de moda.

O facilitador do curso foi o professor doutor Jorge Duarte, da Universidade Estadual do Amapá, Mestre em Artes e especialista em Design de Moda. Jorge Duarte, proporcionou aos participantes a transformação de conceitos em produtos, experiências autênticas e relevantes, incentivou o uso de abordagens interdisciplinares, criativas e estratégicas durante a criação de projetos diferentes e que estejam alinhados às demandas do mercado.

Parceiros

A capacitação foi realizada em parceria com a Universidade Estadual do Amapá (Ueap) e com o Coletivo Modamazon.

Coordenação

O Curso de Metodologia em Design Aplicado à Moda foi coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comercio e Serviço do Sebrae (UAC-CS), Vânia Chermont, e pela gestora estadual do Projeto Moda e Fios, Thaís Viero.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

