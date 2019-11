Ação Social “Petiscos ou Travessuras” arrecada ração e produtos de higiene para animais da ONG Salvação

Começou no dia 29 de Outubro, uma ação social em prol da ONG Salvação, que resgata animais abandonados nas ruas, recuperando a saúde de cães e gatos para posterior adoção. Esta semana precisamos ampliar a arrecadação que ainda não atingiu o resultado previsto pelos organizadores. O encerramento acontecerá no dia 17 de novembro, domingo, em um evento com várias atrações em uma tarde temática, quando se planeja dar maior visibilidade para a ação e maior arrecadação.

Desfile de fantasias com premiação, exposição fotográfica de animais e serviços exclusivos de higiene pet shop são apenas algumas atividades que vão estar programadas para acontecer no domingo (17), na ação social “Petiscos ou Travessuras”. O evento é aberto para o público com entrada livre. A cada doação de ração ou produtos de higiene a pessoa ganha um cupom para um serviço de higiene no dia do evento. No domingo (17) será realizado desfile de fantasias dos pets e o valor arrecadado das inscrições (R$ 2,00) será também revertido para a ONG.

A ONG, fundada há 9 anos, ajuda, atualmente, cerca de 60 animais. Porém, devido o aumento da demanda dos animais e a situação financeira da instituição sem fins lucrativos, os cuidados para a manutenção do abrigo aumentaram e com isso a necessidade de melhoria no estabelecimento.

Durante esta semana, no dia 13 (quarta-feira), haverá conversas com estudantes do Colégio Estação para convidar à participação com doações assim como conscientização sobre a adoção de animais resgatados das ruas. A iniciativa da ação é um projeto organizado por estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá com a ONG Salvação, que buscou as parcerias com o Colégio Estação, que oferecerá o espaço para a atividade, e o pet shop La Casa de Los Pets, que oferecerá os serviços em troca das doações.

Postos de arrecadação

Colégio Estação (Rua Claudomiro de Moraes, 1390 – Novo Buritizal)

Pet shop La Casa de Los Pets (Rua Claudomiro de Moraes, 1370 – Novo Buritizal)

Serviço

Domingo, 17 de novembro, às 15h, na quadra do Colégio Estação.

