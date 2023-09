Confira os dias e horários dos shows nacionais gratuitos da 52ª Expofeira do Amapá

Atrações vão do sertanejo à aparelhagem de 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, na capital.

Por: Winicius Tavares

Foto: Internet/Divulgação

Serão 10 dias de shows gratuitos para a população

Com nove atrações nacionais confirmadas, o Governo do Estado garante entretenimento, lazer e cultura na volta da 52ª Expofeira do Amapá. Os shows serão totalmente gratuitos e acontecerão na Arena de Shows do Parque de Exposições da Fazendinha, a partir desta sexta-feira, 29, a 8 de outubro, com gêneros que passam pelo sertanejo, gospel, funk, rock e tecnomelody.



Para não perder o show do seu artista favorito, fique ligado nos dias e horários das apresentações:



Gusttavo Lima

Abertura – sexta-feira, 29



Início: 22h30



O cantor é um dos principais nomes da música sertaneja na atualidade, com mais de 150 composições originais. Entre seus sucessos, estão ‘Balada Boa’, ‘Gatinha Assanhada’, ‘Você Não Me Conhece’, ‘Bloqueado’ e vários outros hits.

Nx Zero

sábado, 30

Início: 0h



A banda traz referências de shows internacionais que exploram a interação com público e a criatividade no uso de LED, conteúdo e tecnologia. Hits como ‘Razões e emoções’ e ‘Onde estiver’ estarão presentes na voz do vocalista Di Ferrero.

Dennis Dj

domingo, 1º

Início: 20h30



“O brabo”, como o artista carioca é chamado pelos fãs, é famoso por utilizar elementos que vão além do convencional durante os shows, com um espetáculo de luzes e fogos. Dennis é dono de um dos maiores hits de 2023, a música “Tá OK”.



Padre Antônio Maria

segunda, 2

Início: 19h30



Um dos párocos mais populares do país e do exterior. Mesmo se dedicando à batina, faz da música uma forte presença e aliada no trabalho de evangelização. Seu show promete um momento de união da fé e da música.



Carabao



terça, 3



Início: 20h

Com apenas um ano no cenário musical, a aparelhagem é o maior circuito da região norte. Apesar do enfoque no brega, uma das marcas do show é a variedade de gêneros, abrangendo todos os gostos.

Anderson Freire



quarta-feira, 4



Início: 19h30



Atualmente em carreira solo, Anderson Freire é um sucesso no meio religioso. Um dos versos mais famosos da música gospel brasileira “Você é o espelho que reflete a imagem do senhor” pertence à música Raridade, lançada pelo artista em 2013.

Manu Bahtidão

sexta-feira, 6



Início: 0h



Uma das maiores vozes do tecnomelody na atualidade. Enfileirando um sucesso atrás do outro como “Garrafa de Gin” e “Quem Perde É Quem Trai”, a cantora alagoana, que se destacou no Pará, já teve parcerias notáveis durante a carreira de artistas nacionais e locais.



Xand Avião

sábado, 7



Início: 1h



Um dos mais respeitados músicos do forró brasileiro na atualidade, com a capacidade de mesclar muito bem o tradicional do forró com as novidades do momento. Os sucessos colecionados como vocalista da Banda Aviões do Forró e, atualmente em carreira solo, serão apresentados pelo cantor.



Léo Santana

domingo, 8

Início: 22h30



Os shows do gigante da Bahia contam com um repertório que passa por várias fases da sua carreira. Teremos o maior sucesso do cantor no momento, “Posturado e Calmo”, que interage com o público os desafiando a cantar no palco, mas também as produções que o consagraram como vocalista do Grupo Parangolé.

Cultura amapaense

O Governo do Amapá selecionou mais de 590 artistas locais para a programação cultural da 52ª Expofeira, que acontece de 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, na capital. A lista oficial da seleção de atrações culturais foi publicada no sábado, 23, de acordo com as normas estabelecidas no edital lançado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

