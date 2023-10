Encontro do G20 no Amapá é lançado na 52ª Expofeira

Uma Carta de Intenção foi assinada para realização de parcerias para que o Encontro aconteça no Amapá

Tanha Silva

Em fevereiro de 2024 o Amapá vai sediar o encontro de startups do G20 Brasil. O estado vai receber delegados dos países mais ricos do mundo. Uma ampla parceria está se formando para a realização do evento. O Sebrae é um dos parceiros.

O lançamento aconteceu nesta segunda-feira, 2, no auditório Bacabeiras, na Expofeira. Durante a cerimônia foi assinada uma Carta de Intenções da Associação Brasileira de Startups – ABStartups com o governo do Estado, por meio da SETEC, e com Sebrae. Na carta, as instituições do Amapá se comprometem em realizar parceria para a organização e realização do Encontro do G20 Startups no Estado do Amapá.

A carta ressalta a importância de fomentar o ecossistema de inovação, pequenos negócios e startups na Amazônia, promovendo a geração de riqueza, o empreendedorismo e desenvolvimento sustentável da região.

“Reconhecemos o potencial do Estado do Amapá como polo de inovação e tecnologia, e acreditamos que a realização do Encontro G20 Startups em nosso território será um marco significativo para o cenário empreendedor no Brasil e irá posicionar o Amapá na vanguarda da inovação na Amazônia brasileira”, diz um dos trechos do documento.

A Carta de Intenção é assinada pelo governador Clécio Luís, o presidente do Sebrae, Josiel Alcolumbre, a superintendente do Sebrae Alcilene Calvante e a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, além da presidente da ABstartups, Ingrid Guimarães, diretora de inovação da Amapatec, Érika Bezerra e Frank Portela, pela Comunidade Tucuju Valley.

Em outro momento, os parceiros deverão assinar um Termo de Cooperação definindo as responsabilidades no planejamento, divulgação e execução do encontro.

O Startup20 Amazônia vai reunir mais de 600 pessoas do mundo para debater sobre a criação de startups na Amazônia, aliando empreendedorismo e sustentabilidade.

Josiel Alcolumbre relembrou que há cerca de 10 meses, ele encorajou a realização do G20 Startups no Amapá. “Decidimos chamar os parceiros para viabilizar o evento no Estado. O evento será em solo amapaense e nossa responsabilidade receber quem vier nos visitar e encantar com o que de melhor produzimos aqui”, concluiu.

A presidente da ABstartups, Ingrid Guimarães, explicou que o grupo de engajamento startups 20 foi criado focado em tecnologia, inovação e startups. “Só as startups representam 15% do PIB do G20 Global. Vamos trazer esse evento para a Amazônia para mostrar que o Brasil produz muita coisa boa e o mundo precisa saber disso. Essa vai ser a maior oportunidade para dar grande visibilidade aos empreendedores daqui”, enfatizou.

O evento de lançamento contou com presença do vice-governador, Teles Júnior.

