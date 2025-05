MP-AP elege Promotor Iaci Pelaes para concorrer a vaga no Conselho Nacional de Justiça

O Ministério Público do Estado do Amapá (MP-AP) realizou, nesta quinta-feira (8), a eleição para escolha do membro da instituição a ser indicado para concorrer à vaga destinada aos Ministérios Públicos Estaduais no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Promotor de Justiça Iaci Pelaes dos Reis foi eleito com 32 votos válidos, em processo conduzido pela Comissão Eleitoral do Conselho Superior do MP-AP, com votação realizada por meio do sistema eletrônico Votus.

O pleito foi regulamentado pelo Edital nº 040/2025-CSMP/AP, que estabeleceu as normas para a inscrição de candidaturas e condução do processo eleitoral. A Comissão Eleitoral foi composta pelo procurador-geral de justiça, Alexandre Flávio Medeiros Monteiro (presidente); pelo procurador de justiça Joel Souza das Chagas; e pelo promotor de justiça Vinicius Mendonça Carvalho (secretário).

A eleição ocorreu das 9h às 12h, utilizando o sistema eletrônico Votus, e foi acompanhada por técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), garantindo a transparência e a segurança do processo. Participaram da votação 61 membros do MP-AP, entre procuradores e promotores de Justiça, dos 80 aptos.

Ao final, a Comissão Eleitoral proclamou o resultado e o PGJ Alexandre Monteiro encaminhará ofício ao procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, comunicando a indicação do nome de Iaci Pelaes dos Reis para compor a lista de candidatos ao CNJ, representando o Ministério Público do Estado do Amapá.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Rita Torrinha

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

