Programa Casamento na Comunidade abre inscrições para cerimônia de Renovação de Votos Matrimoniais

O Programa Casamento na Comunidade, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), convida casais com mais de 10 anos de união para a emocionante Cerimônia de Renovação de Votos, marcada para o dia 17 de dezembro. Coordenado pela juíza Joenilda Lenzi, o evento é uma oportunidade única para reviver momentos marcantes e fortalecer os laços matrimoniais em uma celebração sem custos. As inscrições estão abertas e se encerram com o preenchimento das 50 vagas disponíveis.

“A Renovação de Votos é uma oportunidade única de reviver o dia especial em que os casais disseram ‘sim’. É um momento mágico e emocionante, e a Justiça do Amapá e parceiros oferecem essa celebração gratuita para os casais que se inscreverem”, destaca juíza Joenilda Lenzi, coordenadora do programa Casamento na Comunidade.

A cerimônia de renovação de votos é uma festa tradicional da Justiça do Amapá e marca o encerramento das atividades do programa do ano. O evento acontecerá na Sede dos Magistrados.

Como participar?

Os casais interessados devem realizar a inscrição o quanto antes, já que as vagas são limitadas. “Para se inscrever e obter informações, basta ligar para o telefone (96) 99144-3740 ou comparecer pessoalmente ao Cejusc Rosemary Palmerim, no Fórum de Macapá”, orienta a magistrada.

Parceiros no fortalecimento do programa

Os parceiros do programa, que incluem representantes do Judiciário, entidades empresariais, instituições religiosas e colaboradores locais, também contribuem para o sucesso do evento. “A participação dos parceiros é essencial para manter essa tradição viva e proporcionar uma celebração que resgata e reforça os laços familiares”, destaca Lenzi.

Informações importantes:

Data do evento: 17 de dezembro

Local: Sede dos Magistrados

Quantidade de vagas: 50 disponíveis

Telefone para informações: (96) 99144-3740

Local de inscrição presencial: Cejusc Rosemary Palmerim, Fórum da FAB, 1º andar.



Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Hugo Reis

Arte: Carol Chaves

