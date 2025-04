Últimos dias de inscrições para o 2º “Close”, festival de cinema dedicado a obras com temáticas do universo LGBTQIAPN+

Encerra neste sábado (19) as inscrições para a 2ª edição do “Close”, festival de cinema dedicado a obras com temáticas relacionadas ao universo LGBTQIAPN+. Produtores de todo o país podem participar da Mostra Manuela Otto de Documentário, Mostra Nei Szafir de Ficção, além da inédita Mostra Óscar Ramos de Videoclipes.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://encurtador.com.br/LKqNU, que também está disponível na bio do Instagram @closecinefestival. No mesmo link os candidatos podem acessar o regulamento completo do evento.

O idealizador e diretor executivo do festival, Wallace Abreu, convida os cineastas a inscreverem seus projetos e com isso fortalecer o segmento de produções com a temática LGBTQIAPN+. A partir dessa edição o “Close” passa ainda a integrar as atividades oficiais do Mês do Orgulho LGBT em Manaus, tendo sua realização prevista para a primeira semana do mês de junho em um teatro no centro da capital amazonense.

Podem se inscrever nessa edição produtores e realizadores audiovisuais acima de 18 anos, com videoclipes e curtas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2023, com duração máxima de 25 minutos, incluindo os créditos do filme. No ato da inscrição, o responsável deverá apresentar obrigatoriamente o link para visualização ou download da obra, acompanhado da senha de acesso (quando for o caso).

Obras gravadas em outros idiomas que não seja a língua portuguesa só serão aceitas caso disponham de versão dublada ou legendada. Todos os filmes e videoclipes inscritos serão avaliados por uma comissão de seleção, sendo escolhidas as obras que melhor se adequarem artística e tecnicamente aos requisitos do festival.

Novidade – A Mostra Óscar Ramos de Videoclipes, inédita no festival, é um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital LGBTQIAPN+ N°003/2024, viabilizado pelo Conselho Municipal de Cultura/Prefeitura de Manaus.

A lista dos selecionados será divulgada até 17 de maio de 2025 e não caberá, em nenhuma hipótese, recursos às decisões da Comissão de Seleção. Após a divulgação dos filmes escolhidos, os responsáveis pelas inscrições terão cinco dias úteis para envio do link para download, contendo a versão de exibição da obra selecionada.

